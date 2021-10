Weinheim. (RNZ) Wenn der Winter kommt, decken manche Wohlmeinenden den Tisch: für Vögel, Enten, Katzen und Igel. Schädlingsbekämpfer sehen das jedoch ungern. Denn der "Freitisch" lockt Ratten an. Deren Population nimmt zu. Ordnungsamt und Tiefbauamt appellieren daher an die Bürger, vorsichtig zu sein. Denn Ratten gelten als Krankheitsüberträger im Sinne des Infektionsschutzgesetzes. Fachkräfte der Stadt und beauftragte Firmen ergreifen regelmäßig Maßnahmen, damit die Zahl der Ratten im Rahmen bleibt.

Allerdings ist der Einsatz von Giftködern im Kanalnetz nur eingeschränkt möglich: Gift und verendete Tiere können in den Klärprozess gelangen. Grundsätzlich müssen Wohnungs- und Grundstückseigentümer die Tiere beseitigen lassen – und alles, was diese lockt. Das können zum Beispiel nicht richtig entsorgte Müllreste sein. Beratung über das Ausbringen von "Nagetierbekämpfungsmitteln" erhalten Betroffene bei zertifizierten Unternehmen. Die Kontakte sind in den Branchenbüchern unter "Schädlingsbekämpfung" eingetragen.