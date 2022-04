Weinheim. (RNZ) Die Weinheimer Geschäfte in der Innenstadt öffnen am Sonntag, 10. April, wieder zum Pflänzeltag mit verkaufsoffenem Erlebnis-Sonntag. Dazu bieten die aktiven Einzelhändler ein buchstäblich grünes Rahmenprogramm und geöffnete Geschäfte von 13 bis 18 Uhr mit vielen Aktionen und Angeboten. Sie sollen für Frühlingsgefühle bei Gästen, Kundinnen und Kunden sorgen, heißt es in einer Mitteilung des Vereins "Lebendiges Weinheim", der den Pflänzeltag organisiert. Zur Erinnerung: Im Jahr 2020 war der traditionelle verkaufsoffene Sonntag eine der ersten pandemiebedingten Streichungen im Weinheimer Terminkalender.

„Grüne Stände“ werden zum Pflänzeltag vom Marktplatz bis zum Ende der Hauptstraße aufgebaut, im Fokus stehen Waren rund um Garten und Balkon. Foto: Kreutzer

"Umso mehr freuen sich die Weinheimer Betriebe, in diesem Jahr das Leben in der City endlich wieder aufblühen lassen zu können", so der Vorstand des Vereins, der die aktiven Einzelhändler in der Stadt vertritt.

Für diesen Neustart haben die Einzelhändler und das Amt für Touristik, Kultur und Öffentlichkeitsarbeit ein umfassendes Rahmenprogramm zusammengestellt. Neben Aktionen bilden "grüne Stände" entlang der Hauptstraße – mit Angeboten von Samen über Pflanzen bis hin zu Accessoires für den heimischen Garten – einen Anziehungspunkt am Fuß der beiden Burgen. Flankiert werden sie von Kulinarischem auf dem Markt- und Dürreplatz.

Zwei weitere Höhepunkte locken in diesem Jahr zusätzlich am 10. April nach Weinheim: der Naturparkmarkt des Naturparks Neckar-Odenwald in den Schlosshöfen (siehe weiteren Bericht) und ein Erlebnispark zum Thema "Grüne Mobilität" auf dem Dürreplatz und in der Mittleren Hauptstraße.

Denn noch nie war Energiesparen so wichtig wie heute, angesichts des Klimawandels und der aktuellen Lage der Welt. "Klimafreundliche Mobilität" heißt ein Themenschwerpunkt in diesem Jahr beim Weinheimer Pflänzeltag. Auf dem Dürreplatz und drumherum, am Eingang in die Fußgängerzone und bis hinein in die Mittlere Hauptstraße stellen die Weinheimer Autofirmen ihre neusten Elektro-Modelle aus.

Über ein Dutzend umweltfreundliche Gefährte der verschiedensten Marken werden zu sehen sein, sogar Beratungen sind an diesem Tag möglich. Die beteiligten Autohäuser sind: Sporer, Kiefer, Ebert, Knapp, Jöst, Kiefer und – fest vor Ort – Lind. Neben den Autos gibt es auch die neusten Elektro-Roller von Brown und Vesper sowie natürlich Fahrräder, die ja mit oder ohne Batterie die klimafreundlichste Art der Fortbewegungsmittel sind. Fahrrad Wagner stellt aus und berät auf dem hinteren Dürreplatz, dem Dach der Tiefgarage. Dort wird es an den Ständen der Klima-Beratungs-Agentur Kliba und VRN Next Bike ebenso Information und Beratung zur klimafreundlichen Fortbewegung geben.

Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) baut einen Info-Stand in der Mittleren Hauptstraße auf und codiert kostenlos Fahrräder, außerdem führt die Kunstradabteilung des AC Weinheim jede volle Stunde (von 13 bis 17 Uhr) jeweils zehn Minuten ihre Künste auf dem Einrad vor. Auf dem Dürreplatz plant Modepark Röther eine Modenschau für Sportkleidung. Auch die Weinheim-Galerie beteiligt sich mit Aktionen am verkaufsoffenen Sonntag. Die Woinemer Hausbrauerei, die Weinhandlung Seger und Gastwirt Heinrich Pflästerer sorgen auf dem Dürreplatz zusätzlich für Bewirtung.

Nicht Alltägliches und Nützliches, aber in jedem Fall Wertiges – das ist die Idee hinter den "grünen Ständen", die vom Marktplatz bis zum Ende der Hauptstraße aufgebaut werden. "Der Fokus der angebotenen Produkte und Waren liegt dabei hauptsächlich auf Produkten rund um den Garten oder den Balkon – vom Pflanzensamen bis zum Korb ist viel Sehenswertes dabei", verspricht das "Lebendige Weinheim".