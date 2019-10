Weinheim. (pol/mare) Die Weinheimer Feuerwehr hat Montagnacht viel zu tun gehabt. Gleich zwei Brandeinsätze mussten die Brandschützer bewältigen, wie die Polizei mitteilt.

> Mondeo brennt völlig aus: Gegen 2.25 Uhr brannte in der Talstraße in Hohensachsen ein geparkter Ford Mondeo vollständig aus. Der Fahrzeughalter hatte das brennende Auto entdeckt und die Feuerwehr verständigt. Die Freiwillige Feuerwehr rückte mit zwei Fahrzeugen und sechs Mann an und löschte den Brand.

Der Halter hatte das Auto zuvor gegen 0.30 Uhr auf dem Parkplatz vor seinem Haus abgestellt. Hinweise auf Fremdverschulden oder eine Brandstiftung gibt es nicht, vielmehr gehen die Ermittler von einem technischen Defekt aus.

> Mülltonne angezündet: Ein Unbekannter hat dann gegen 4.15 Uhr in der Friedrichstraße zwei große, grüne Müllcontainer in Brand gesteckt. Eine Anwohnerin war darauf aufmerksam geworden und bemerkte auf der anderen Straßenseite einen Mann. Der mutmaßliche Täter rannte dann eine Treppe gegenüber der Hübscherstraße hoch, versteckte sich zunächst und flüchtete dann in die Dunkelheit. Die Zeugin verständigte über Notruf die Polizei, beim Eintreffen der Beamten brannten die beiden Müllcontainer komplett. Die Weinheimer Feierwehr rückte nun mit vier Männern an und löschte den Brand.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 25 Jahre alt, komplett schwarz gekleidet und ohne Bart. Die weitere Sachbearbeitung hat der Brandermittler des Polizeireviers Weinheim übernommen. Zeugen bittet die Polizei, sich unter Telefon 06201/10030 zu melden.