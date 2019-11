Weinheim. (RNZ) Ein Feueralarm in der GRN-Klinik hat Feuerwehr und Rettungsdienst am Sonntagvormittag um 9.04 Uhr in die Röntgenstraße gerufen. Ein Rauchmelder hatte in dem Krankenhaus ausgelöst. Ein Feuerwehrtrupp ging zur Erkundung ins Gebäude. Die Lebensretter konnten jedoch schnell Entwarnung geben: Offenbar hing der Alarm mit Reinigungsarbeiten zusammen und war versehentlich ausgelöst worden. Die Feuerwehr stellte die Anlage zurück und übergab diese an die Haustechniker.