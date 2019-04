Weinheim. (web) Anwohner, Einzelhändler und offenbar auch die Fraktionen haben zum Teil emotional auf den Vorschlag der Verwaltung reagiert, einen Teil des Amtshausplatzes an eine Weinheimer Familie zu verkaufen. Diese will ihr Anwesen in der Hauptstraße 118 um einen Anbau ergänzen - und damit eine seit den 1960er-Jahren bestehende Freifläche schließen. Wo heute Autos parken, könnten dann ein neuer Laden und Wohnungen entstehen.

Eigentlich sollte der Gemeinderat in seiner Sitzung am heutigen Mittwoch (Beginn um 17 Uhr im Großen Sitzungssaal des Schlosses) die Verkaufsentscheidung herbeiführen. Doch daraus wird nichts. Bürgermeister Torsten Fetzner hat das Thema von der Tagesordnung abgesetzt. Das teilte er am Dienstag Fraktionen und Presse mit. Einige Argumente gegen die Bebauung der rund 250 Quadratmeter großen Fläche seien durchaus als gewichtig einzustufen, räumt Fetzner ein. So hätten sich Vertreter der Stadt und der Händlervereinigung "Lebendiges Weinheim" zuletzt getroffen.

Hintergrund: Zehn bis zwölf Innenstadt-Händler hätten auf ihre Dauer-Parkplätze verzichten müssen. Sonst wäre das mit dem Anbau verbundene Minus von neun Standard- und zwei Behindertenparkplätzen zulasten von Kunden und Anwohnern gegangen. Allgemein sehen es Einzelhändler nie gern, wenn Parkplätze wegfallen. Aber auch "einige Gemeinderatsfraktionen" hätten ihn darum gebeten, die Entscheidung zu vertagen, so Fetzner. Die Stadträte hätten eine "konzeptionell umfassendere Auseinandersetzung" mit dem Thema gefordert, um auch die Restfläche des Amtshausplatzes einer durchdachten Nutzung zuführen zu können. Denn dass dieser keine städtebauliche Zier darstellt, ist unstrittig.

"Wenn hier Klärungs- und Diskussionsbedarf besteht, können wir diesem mit einer Vertagung sehr gut entgegenkommen", so Fetzner. Dann seien auch ausführliche Gespräche mit Gewerbetreibenden möglich. "Daher habe ich entschieden, das Thema von der Tagesordnung zu nehmen", erklärt er.