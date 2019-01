Der Alarm war in der mittleren Hauptstraße ausgelöst worden. Foto: FFW

Weinheim. (RNZ) Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei sind am Dienstagmittag in die Innenstadt geeilt, da hier austretendes Gas gemeldet worden war. Das betroffene Gebäude steht in der mittleren Hauptstraße. Die Feuerwehrleute kontrollierten das Haus - und konnten rasch Entwarnung geben: Der Alarm war losgegangen, weil die Gaswarnanlage gerade gewartet worden war.

Da die Einsatz-Leitstelle nicht vorab über die Wartungsarbeiten informiert worden war, lief die Rettungskette an. Letztlich bliesen Feuerwehr und Rettungsdienst den Einsatz ab und übergaben die Örtlichkeit an die Polizei.