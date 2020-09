Weinheim. (pol/mare) Ein Exhibitionist ist am Mittwochabend an der Straßenbahn-Haltestelle "Weinheim Hauptbahnhof" in Erscheinung getreten. Das berichtet die Polizei.

Eine Frau meldete sich demnach gegen 20.30 Uhr bei den Beamten. Sie berichtete von einem Mann, der an der Haltestelle in aller Öffentlichkeit onaniere. Die Polizei leitete eine Fahndung ein, die aber ohne Erfolg blieb.

Der Mann soll etwa 1,75 Meter groß und von normaler Statur gewesen sein. Er hatte helle kurze Haare und trug eine kurze helle Hose, ein weißes T-Shirt, dunkle Turnschuhe und eine weiße Kappe.

Weitere Zeugen zu dem Fall werden gesucht. Sie können sich mit der Polizei unter den Rufnummern 0621/174-4444 oder 06201/1003-0 in Verbindung setzen.