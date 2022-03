Von Philipp Weber

Weinheim. Nach zwei Frühjahren mit Coronamaßnahmen deutet sich auf dem Weinheimer Marktplatz ein vergleichsweise normaler Frühling an. So flanieren wieder Ausflügler über den Platz, und die Gäste der Restaurants und Cafés lassen sich schon draußen bewirten. Auch für die kommenden Tage wird mit sonnigem Wetter gerechnet. Dennoch: Die Straßenfastnacht, die hier traditionell am Faschingsdienstag steigt, fällt dieses Jahr noch mal aus.

Passend dazu bekommt das „Diebsloch“ neues Mobiliar. Foto: Kreutzer

"Wir haben diese Veranstaltung von vorne herein gar nicht erst in Erwägung gezogen", sagt Gerald Haas, Gastronom und einer der Sprecher der Interessengemeinschaft Historischer Marktplatz: "Angesichts der aktuellen politischen Lage hätte das aber auch wirklich keinen Sinn gemacht." Prinzipiell sei die Fete vor Theke nicht schwer zu organisieren, aber in diesem Jahr sei die Thematik gar nicht erst aufgekommen: "Da waren wir uns einig."

Die IG tritt stets als Veranstalter der Straßenfastnachten auf. Sie gibt das Partymotto vor, macht einen Kostümwettbewerb und lädt DJs ein. Gegen Abend können die Fastnachter den Platz verlassen – oder einfach in den Kneipen weiterfeiern. Zu den Höhepunkten zählt stets ein Auftritt der Weinheimer Blütenprinzessin, die dann die Corso-Königin aus Weinheims der Partnerstadt Cavaillon mitbringt. Doch auch die Hoheiten bleiben dieses Jahr zu Hause.

"Wir haben bereits im November alle Veranstaltungen abgesagt", berichtet Helga Eibel, Vorsitzende der Karnevalsgesellschaft "Weinheimer Blüten". Zwar hat die Politik die Coronamaßnahmen zuletzt gelockert, "aber das war viel zu kurzfristig, um noch etwas auf die Beine stellen zu können". Blütenprinzessin Christina I. bleibt ein Jahr länger im Amt. Ebenso wie Gastronom Haas hält es Eibel angesichts der beklemmenden politischen Lage ohnehin für unangebracht, Feiern auszurichten: Es sei auch keine Delegation aus Cavaillon in Weinheim.

Natürlich tausche man sich mit anderen Fastnachtsvereinen in der Region aus, erklärt die Vorsitzende der "Blüten". Es bestehe durchaus die Auffassung, dass die Fastnacht und die damit verbundenen Veranstaltungen ein Teil der Brauchtumspflege sind. Genauso klar sei aber allen, dass angesichts des Überfalls auf die Ukraine niemandem zum Feiern zumute ist. So bleibt erneut nur die Hoffnung auf die nächste Kampagne.

"Wir hoffen, dass wir im kommenden Jahr wieder wie gewohnt feiern können – oder eben mit Einschränkungen, die für uns beherrschbar sind", so Eibel weiter: "Wir planen die kommende Kampagne wieder Mal ins Blaue hinein. Aber wir wissen, dass der Ausgang ungewiss ist."

Schmankerl am Rande: Gastronom und IG-Sprecher Haas hatte wenig Zeit, als die RNZ am Montag anrief. Man warte auf eine Lieferung. Diese war wenig später auf dem Platz zu sehen: Offenbar bekommt das "Diebsloch" neue Terrassenmöbel. Das Frühjahr kann kommen.