Weinheim. (RNZ) Obwohl wilde Wetterkapriolen angekündigt waren, haben die Stürme am Rosenmontag Weinheim verschont. Das teilte die Feuerwehr mit. Trotzdem erlebten die ehrenamtlichen Brandschützer einen unruhigen Start in die Woche: Die Kräfte hatten alle Hände voll zu tun.

Los ging der Einsatzmarathon um 9 Uhr. Auf einem Feld an der verlängerten Wormser Straße brannte eine Scheune. Als die Einsatzkräfte ankamen, stand das kleine, unbewohnte Gebäude bereits in Flammen. Mithilfe von drei Löschrohren sowie Atemschutzgeräten bekamen die Kräfte das Feuer in den Griff. Da auf dem Feld keine Hydranten zur Verfügung stehen, kam der Abrollbehälter "Löschmittel" zum Einsatz.

Da der starke Wind das Feuer immer wieder anfachte, mussten die Einsatzkräfte mithilfe von Einreißhaken das Dach abdecken, um an die versteckten Glutnester zu kommen. Nachdem alle Glutnester gelöscht waren, übergab die Feuerwehr die Einsatzstelle an die Polizei. Der Rettungsdienst war zum Schutz der eingesetzten Kräfte ebenfalls am Ort des Geschehens. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf etwa 10.000 Euro. Die Ursache des Brands ist noch unklar. Laut Polizei fand man aber Hinweise darauf, dass Menschen in der Scheune übernachtet hatten. Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, sollen sich unter der Rufnummer 06201/ 1 00 30 bei der Polizei melden.

Die Feuerwehr eilte schon um 14.30 Uhr zu ihrem nächsten Einsatz. Auf der Autobahn A5 in Fahrtrichtung Karlsruhe, kurz vor Ausfahrt "Hirschberg", war es zu einem Unfall gekommen. Zunächst hieß es, dass ein Auto brenne. Das war aber nicht der Fall. Die Brandschützer klemmten die Batterie des Unfallwagens ab, um die Einsatzstelle dann an die Kräfte von Polizei und Straßenmeisterei zu übergeben.

Zeitgleich wurde der Feuerwehr ein weiterer Fahrzeugbrand in der Olbrichtstraße gemeldet. Als die Wehrleute ankamen, hatte man das Feuer bereits mit Feuerlöschern unter Kontrolle gebracht. Mithilfe zweier Kübelspritzen übernahm die Feuerwehr die Nachlöscharbeiten. Da ein Großteil der Kräfte bereits auf der Autobahn arbeitete und das Ausmaß des Feuers zunächst unklar war, rückte die Abteilung Sulzbach mit aus. Nach einer abschließenden Brandnachschau konnte die Feuerwehr auch diesen Einsatz der Polizei überlassen.