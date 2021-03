Von Günther Grosch

Weinheim. Die Freude währte nur kurz. Was viele befürchtet hatten, trat schneller ein als erwartet: Die Sieben-Tage-Inzidenz im Rhein-Neckar-Kreis liegt seit dem Wochenende wieder weit über dem Wert von 50. Mit der Konsequenz, dass Einzelhandel und Kunden beim Ein- und Verkauf auf vorher gemachte Terminvergaben ausweichen müssen. Die Möglichkeit zu diesem "Click an Meet"-Shopping, bei dem die Geschäfte feste Termine fürs Einkaufen vergeben müssen, werde zwar "ganz gut" angenommen, "doch die Unsicherheit bei der Kundschaft ist hoch", lautet das nicht-repräsentative Ergebnis einer Blitz-Umfrage der RNZ am Mittwochnachmittag bei den Geschäften in der Innenstadt.

Hinzu kommt: Vor dem Hintergrund der sicherlich nicht ganz unberechtigten Furcht vor einem neuerlichen "Nackenschlag" in Form eines Komplett-Lockdowns spätestens nach Ostern stelle die termingebundene Einkaufsmöglichkeit nur den "Tropfen auf den heißen Stein" dar, so die Befragten praktisch unisono. Während auf der anderen Seite die Kundschaft auch wegen ihrer erforderlichen Registrierung von einer "echten Spaßbremse beim Einkaufen" spricht.

... und ins Stadtmuseum. Foto: Dorn

Einen "Schlag ins Gesicht" der Einzelhändler nennt es Gisela Ballhaus vom Geschäft "Kunsthandwerk Zehender" in der Grabengasse. "Wenn du deinen Laden öffnest, musst du vorausschauend planen und Ware ordern", so Ballhaus: "Die Kunden wollen Osterkarten, und da kannst du nicht nur fünf Stück bestellen." Wenn sie dann aber 100 Stück bestellt, aber nach etwas mehr als einer Woche schon wieder zumachen muss und die Laufkundschaft ausbleibt, ist das kontraproduktiv. Als erfreulich empfinde sie "bei aller Ungewissheit und Unsicherheit darüber, wie es weitergeht", dass sie wieder persönlichen Kontakt zur Kundschaft pflegen darf.

Freude, "dass wir trotz gewisser Einschränkungen wieder aufmachen durften", spricht auch aus Kerstin Gündling von "Elli & Emily Herzwärmereien" am Marktplatz. Das "Click an Meet"-Prinzip sei eine Chance, weil die Alternative "ganz zumachen" heiße. Den Aufwand mit der Datenabfrage und schriftlichen Registrierung der Kunden sowie der Begrenzung auf eine bestimmte Anzahl an Menschen in kleineren Geschäften findet sie allerdings "unverständlich". Sie verweist auf die Abstands- und Hygieneregeln, für die die meisten Kunden Verständnis hätten. Aber: "In den großen Supermärkten und Discountern achtet vor allem in den Stoßzeiten kaum jemand darauf."

Weil hier mit zweierlei Maß gemessen werde, sei die Enttäuschung unter den inhabergeführten Geschäften riesengroß, nimmt Rada Uremovic von dem in der Hauptstraße ansässigen "Schuhmodehaus Pellegrini" kein Blatt vor den Mund. Der Friseur stehe beim Haareschneiden direkt hinter seinen Kunden: "Bei uns geschieht alles auf Abstand." Auch Baumärkte dürften ihre Kunden ohne Terminvereinbarung einlassen: Bei aller Unklarheit und Komplexität sei "Click and Meet" dennoch eine Chance, wieder Nähe zur Kundschaft aufzubauen, so Uremovic. Sorgen bereiten ihr allerdings die vollen Lager mit der Winterware, "während bereits die Frühjahrs- und Sommerkollektion geliefert wird". Einen eventuellen Lockdown bis Mai stuft sie als "Katastrophe" ein. Dieser würde für viele kleinere Selbstständige das Aus bedeuten: "Ohne Umsatz gibt es für sie keine Überlebenschance."

Rada Uremovic vom „Schuhmodehaus Pellegrini“ nimmt kein Blatt vor den Mund: In der Viruskrise werde mit zweierlei Maß gemessen, findet sie. Foto: Dorn

Bei all seinen Vorteilen: "Click and Meet" könne nicht der Weisheit letzter Schluss sein, positioniert sich Andrea Jakob von der in der Nordstadt ansässigen Firma Amend. Weil das Unternehmen neben dem Verkauf von Haushaltswaren, Tischkultur und Elektrotechnik noch Kundendienst, Reparaturannahme und Installationsgeschäft stemmt, kommt es jedoch gut durch die Krise.

Einen weiteren Vorteil sieht Jakob darin, dass die Firma bei der Kundschaft Wertschätzung und Vertrauen genießt. Die Kunden kauften ihre Großgeräte im Vertrauen auf die Seriosität und den guten Namen von "Amend" auch ohne Besichtigung vor Ort. Beraten wird dann am Telefonhörer.

Bleibt das Museum der Stadt: Auch hier gelten die Regeln der vorherigen Terminvereinbarung und des Zeitfensters von maximal einer Stunde zur Besichtigung der Ausstellungsräume. Dennoch herrscht auch bei Museumsleiterin Claudia Buggle mangels Planungssicherheit ein gewisses Maß an Enttäuschung ("Das Ganze ist nur begrenzt lustig") darüber vor, dass die aktuelle Ausstellung "Das geht auf keine Kuhhaut" trotz ungebrochen hoher Nachfrage weiter nicht spontan zu besichtigen ist. Dazu dürfen nur vier Interessierte gleichzeitig den Ursprüngen deutscher Redensarten auf den Grund gehen.

Weiterhin geschlossen bleibt das "Moderne Theater". Für Kinobetreiber Alfred Speiser ist es eine herbe Enttäuschung, dass er den Betrieb immer noch nicht aufnehmen darf. Selbst mittelfristig gebe es derzeit keine Perspektive, wieder Filme über die Leinwände seiner drei Kinosäle flimmern zu lassen.