Von Marion Gottlob

Weinheim. Der 21. Geburtstag von Elisabeth Augusta war ihr Hochzeitstag: Am 18. Januar 1742 wurde ihre Vermählung mit dem späteren Kurfürsten Carl Theodor von der Pfalz mit einem riesigen Fest gefeiert. Doch aller Prunk nützte nichts. Die Partner waren zu unterschiedlich, die Ehejahre mehr als unglücklich. Als Elisabeth nach fast 20-jähriger Ehe einen Sohn zur Welt brachte, starb das Kind nach nur wenigen Stunden. In der Folge verlegte ihr Mann ohne sie seinen Regierungssitz nach München, sie selbst verließ Mannheim und lebte in Oggersheim. Als die französischen Revolutionsheere anrückten, fand sie im Januar 1794 in Weinheim Zuflucht.

In ihren späten Jahren wandelte sich die Kurfürstin von einer launischen Herrscherin in eine freundliche Landesmutter, zuletzt war sie Flüchtling im eigenen Land. Experte Stefan Mörz beschreibt in seinem Aufsatz für das Buch "Wir seynd dahier mitten in gröster Gala begriffen" zum 300. Geburtstag von Elisabeth Augusta zunächst ihre Kindheit: "Ihre Erziehung war eher durchschnittlich, konservativ und auf den Erwerb der für eine Prinzessin in ihrer schmückenden Rolle bei Hofe erforderlichen ,Grazien’ ausgerichtet: Traditionelle katholische Religiosität, die Kenntnis des Französischen, Italienischen und der antiken Mythologie spielten eine Rolle, kaum die geistigen Bewegungen ihrer Zeit oder Wissenschaften." Zur Fürstin herangewachsen, bestand sie mit Heftigkeit und Jähzorn auf Wahrung ihres Rangs.

Nachdem der einzige Sohn 1761 gestorben war, brach die Ehe auseinander. Sie verlor ihre Macht, zog sich nach Oggersheim zurück. Dort lebte sie ohne Prunk. Ihr Alltag war geprägt von höfischer Etikette, Andachtsübungen, Schnupftabakkonsum, Kartenspiel und der Jagd. Mit Verwandten verband sie ein reger Briefwechsel. Ihre Wohltätigkeit wurde gepriesen: So ließ sie beim Oggersheimer Schloss eine Wallfahrtskirche bauen. Als sich das französische Heer näherte, soll sie laut gebetet haben: "Großer Gott. Rette uns von diesen ausgeartheten Tiermenschen, schenke uns Frieden." Ihr Mann war besorgt – nicht um das Leben seiner Frau, er fürchtete ihre Gefangennahme und die Lösegeldzahlung.

Doch im Januar 1794 gelang ihr die Flucht nach Weinheim. "Das Lehrbach’sche Schloss wurde hergerichtet und diente dem Hofstaat als Domizil. Hier in Weinheim musste die Kurfürstin dem Untergang ihres großväterlichen Erbes ohne die Chance eines Einflusses schmerzlich zusehen", so Wolfgang Wiese. Der Tod der relativ gesunden Frau kam unerwartet. "Es ging plötzlich alles sehr schnell und die Kurfürstin erlag ihren Gebrechen nach einer Verschlechterung in der Nacht zum 17. August gegen 2.45 Uhr infolge eines Schlaganfalls."

Sie hatte in ihren letzten Tagen befohlen, dass ihre Organe nicht wie damals üblich entnommen werden sollten und ihre sterblichen Überreste in der Familiengruft in der Karmeliterkirche in Heidelberg beigesetzt werden. Bereits einen Tag nach ihrem Tod, um Mitternacht, organisierte der Mannheimer Hof die Überführung des Leichnams nach Heidelberg. "Mit großem Gefolge des Dragonerregiments, der Weinheimer Deputierten und Bürger, Hofoffiziellen und Bedienten, Hofdamen und Sekretäre gelangte der Sarg ins Karmeliterkloster. Auf ihm wurden Kurhut und Orden präsentiert. Mönche schmückten rasch den Kirchenraum mit Kerzen und hielten den Gottesdienst ab. Nach den Totengebeten ließen sie den Sarg in die Gruft ab."

Schon gleich nach dem Tod der Kurfürstin hatten die Weinheimer das Ereignis nach Mannheim gemeldet, von dort wurde ein Kurier zu ihrem Mann nach München gesandt. Doch zu spät, die Kurfürstin war schon beerdigt, als ihr Mann von ihrem Tod erfuhr. "Zähneknirschend genehmigte er die erfolgte Bestattung", so Wiese. Der Kurfürst hegte nun unter anderem die Sorge, dass die Kostbarkeiten seiner Frau in Weinheim nicht sicher wären. Also sollten die Objekte rasch von Weinheim nach Mannheim gebracht werden. Noch während der Verhandlungen um den Nachlass seiner Frau leitete Carl Theodor Schritte für die nächste Hochzeit ein. Stefan Mörz: "Carl Theodor war erleichtert über den Tod seiner Frau, kassierte ihr Privatvermögen, mindestens 800.000 Gulden, und vermählte sich wieder."

