Weinheim.(RNZ) Wenn Dieter Kärner am nächsten Sonntag den Weinheimer Marktplatz betritt, dann hat er sich eine Erfrischung redlich verdient. Denn dann hat der 49-jährige Ausdauersportler innerhalb von vier Wochen ziemlich genau 18.000 Höhenmeter überwunden. Überwiegend im Odenwald und an der Bergstraße war der gebürtige Hemsbacher dann für einen guten Zweck unterwegs.

Kärner ist als "kunterbunter Herzläufer" auf Tour und unterstützt die Aktion "Ein Kiwi gegen Krebs". Die 18.000 Höhenmeter hatte er sich als Projekt dafür vorgenommen – und sich einen Sonntagmittag am Weinheimer Marktplatz für den Einlauf gewünscht. Dort wird er um 15 Uhr von Weinheims Oberbürgermeister Manuel Just und Laudenbachs Bürgermeister Benjamin Köpfle empfangen. Die Initiative "Ein Kiwi gegen Krebs" unterstützt das Kindertumorzentrum (KiTZ) in Heidelberg und damit vor allem die Forschung, um neue Therapien zu finden, die den Krebs in Zukunft vielleicht heilen können. Zu den Initiatoren der Aktion gehört Bianka Drexler, die in Laudenbach eine Kindertagesstätte leitet. Sie ist auch Ausdauersportlerin und kennt Kärner von einem "100-Kilometer-Megamarsch". Kärner läuft seit sechs Jahren überall dort, wo es "hoch geht und wo es steil ist", sagt er.

Bianka Drexler freut sich über den neuen "Herzläufer" und erklärt: "Das Thema Krebs begegnet uns seit vielen Jahren immer wieder. Familien, Kollegen, Bekannte, ja sogar Kita-Kinder. Wir sind mittendrin und möchten daher auf unsere Weise helfen", sagt sie. Also trommelte sie im Bekannten- und Kollegenkreis möglichst viele Läuferinnen und Läufer zusammen. "Wir traten bei Stadtläufen an, wanderten Extremmärsche, überwanden Hindernisläufe und robbten sogar durch den Schlamm. Unsere ’Herzläufer’-Familie wuchs über die Ortsgrenzen hinaus", erklärt sie. So gelang es den Sportlern im ersten Spendenjahr, neben Hunderten von Kilometern auch knapp 11.000 Euro für "Ein Kiwi gegen Krebs" zu sammeln. 2020 gab es coronabedingt eine Zwangspause, doch jetzt will man wieder durchstarten – wie eben bei der Aktion mit Kärner.

Info: www.ein-kiwi-gegen-krebs.de