Von Philipp Weber

Weinheim. Verwaltungsspitze, Personalrat und Schwerbehindertenvertretung sind sich einig: Das Weinheimer Rathaus im historischen Schloss braucht einen Zugang ohne Barrieren. Oberbürgermeister Manuel Just und der städtische Bausachverständige, Hans-Joachim Stoner, unterstrichen am Mittwoch im Ausschuss für Technik, Umwelt und Stadtentwicklung (ATUS) mehrfach, dass ein angemessenes Entree für Menschen mit Handicap "überfällig" sei. Das gelte besonders für Gäste von öffentlichen Veranstaltungen in den Sitzungssälen, Teilnehmende von Hochzeitsfeiern im Trauzimmer sowie Menschen, die persönliche Termine mit Verantwortlichen aus dem Rathaus wahrnehmen wollen.

Die politischen Gremien sollten nun die Verwaltung beauftragen, eine diesbezügliche Bauvoranfrage bei den Denkmalschutzbehörden einzureichen. Denn ohne die läuft bei einem derart geschichtsträchtigen Gebäude nichts. Der Aufschlag lag beim ATUS. Oberbürgermeister Manuel Just führte zu Beginn aus, dass in den beiden Sälen im ersten Stock sowie im benachbarten Trauzimmer alles in allem 600 Veranstaltungen im Jahr stattfinden – sofern keine Pandemie zu beklagen ist. Vergleichsweise einfache Lösungen – etwa ein Treppenlift – kämen nicht in Betracht, auch beim Thema "Aufzug" seien letztlich nur zwei tragbare Optionen übrig geblieben.

Hier sehen die Denkmalschützer den Aufzug: am Turm des Schlosses. Repro: Kreutzer

Thomas Halder vom Karlsruher Büro für Baukonstruktion stellte noch mal alle Ideen vor. Das Ergebnis: Man könne einen Aufzug im kleinen Schlosshof errichten, direkt neben Eingang D – und rund dreieinhalb Meter von der historischen Schlossfassade entfernt. Die Vorteile: Der barrierefreie Zugang stünde gleichberechtigt neben dem historischen Eingang, es wären keine weiteren Erschließungsarbeiten nötig – und der Aufzug könnte überirdisch elegant mit dem Flur im ersten Geschoss verbunden werden. Der Nachteil: Vertreterinnen der Denkmalschutzbehörden hatten diese Lösung bereits bei einem Vor-Ort-Termin im letzten Jahr verworfen. Der Aufzugsturm verstelle die historische Fassade.

Ihr Alternativvorschlag besteht darin, einen Aufzug an die Rückseite des Schlossturms "anzudocken". Die Fahrgäste würden dann direkt im Trauzimmer ankommen. Der Nachteil: Hier wären wohl weitere Erschließungsarbeiten zu bewerkstelligen – und das Trauzimmer würde zum Durchgang für Menschen, die den kleinen oder den großen Sitzungssaal ansteuern.

OB Just positionierte sich dazu sehr klar: wenn schon, dann ein Aufzug am Eingang. Teilhabe sei ihm in diesem Falle wichtiger als der freie Blick auf eine historische Fassade. Hubert Bayer (GAL) konnte in dem Vorschlag der Denkmalschützer jedoch kein Problem erkennen: Unter den Veranstaltungen im Schloss kämen Trauungen mit Abstand am häufigsten vor (rund 400 waren es 2019), Gremiensitzungen und Hochzeiten fielen selten zusammen. Außerdem gebe es am Turm mehr Möglichkeiten, die Kosten von geschätzt 300.000 Euro zu verringern. OB Just widersprach: Die Schlosssäle dienten auch der Verwaltung – etwa für Konferenzen. Und billiger werde es auch am Turm nicht.

Und hier möchte die Verwaltung den Fahrstuhl: direkt neben dem Haupteingang. Repro: Kreutzer

Helmut Waas (Freie Wähler) plädierte "trotz beachtlicher Kosten" für einen Aufzug am Haupteingang, er wollte anstelle eines steinernen Turms aber einen filigranen Bau aus Glas und Stahl. Hier widersprach Fachmann Halder: Durch Spiegelungseffekte falle Glas stärker ins Auge als ein intransparenter Bau. Außerdem sei es weniger pflegeleicht. Heiko Fändrich (CDU) und Constantin Görtz (SPD) waren noch skeptischer: Seine Fraktion sei von den Ausführungen zum Aufzug wenig begeistert, bekannte Fändrich in aller Offenheit. Anstatt in finanziell extrem problematischen Zeiten viel Geld auszugeben, könne man auch einfach über andere Räume diskutieren. Görtz wiederum brachte eine ganze Reihe von Kritikpunkten an, von denen einer unwidersprochen blieb: Selbst mit einem Aufzug für Gehandicapte bliebe immer noch das Problem, dass diese im Saaltrakt des Schlosses keine barrierefreien Toiletten finden.

Verpachtung des Restaurants ist ohnehin schwer

Schließlich fasste sich Erster Bürgermeister Torsten Fetzner ein Herz: Ohne weitere Absprachen mit OB Just plädierte er dafür, "eine weitere Runde zu drehen". Die Entscheidung über einen Aufzug solle so lange ausgesetzt werden, bis Verwaltung und Lokalpolitik die Alternativen zur "Lösungen mit Lift" erörtert haben. Die naheliegendste befindet sich ebenfalls im Schloss, auf der anderen Seite der Obertorstraße: Immerhin stehen die Räume des Schlossparkrestaurants leer, und laut Fetzner tut sich die Stadt ohnehin schwer, geeignete Gastronomen für ein neues Pachtverhältnis zu finden.

Schließlich outete sich auch Oberbürgermeister Just: Er könne es sich ebenso wie Fetzner prinzipiell vorstellen, auch die Sitzungen des Gemeinderats und anderer Gremien aus Schlossflügel D (Saaltrakt) zu verbannen. Stadthalle und Engelbrecht-Haus seien für die politische Arbeit ohnehin praktikabler. Allerdings wolle er die Stadtgesellschaft nicht übergehen, das Restaurant im Schloss liege vielen am Herzen.

Matthias Hördt (Die Linke) und Wolfgang Wetzel (FDP) plädierten für die Bau-Vorschläge der Verwaltung, sofern überhaupt ein Aufzug kommt. Am Ende votierte der Ausschuss einstimmig dafür, "zweigleisig" weiterzufahren: Also an einer Lösung mit und ohne Aufzug weiterzuarbeiten. Die endgültige Entscheidung fällt wohl erst nach der Sommerpause.