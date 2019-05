Die GAL Weinheim beklagt die Zerstörung und Verunstaltung von Wahlplakaten. Vergangene Woche wurden die Plakate in der Umgebung der Volkshochschule mit wüsten Pamphleten überklebt, jetzt traf es die Wahlwerbung in Lützelsachsen (Weinheimer Straße). Fotos: zg

Von Philipp Weber

Weinheim. Die Wahlkampfmaschinerie ist angelaufen, Parteien und Gruppierungen kämpfen um Ratsmandate und Weinheims Straßen sind voller Wahlplakate - von denen zuletzt einige stark beschädigt worden sind. So hat sich die GAL am gestrigen Donnerstag bereits zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit an die lokalen Medien gewandt und "massive Zerstörungen" beklagt.

In der Tat sind es unschöne "Beweisfotos", die die Wählervereinigung am Donnerstag an die Presse geschickt hat. Unbekannte hatten die Konterfeis von Weinheimer GAL-Aktiven in der Nacht auf Donnerstag mit roher Gewalt zerrissen oder in die Bäche Lützelsachsens geworfen. "Letzte Nacht gab es massive Zerstörungen von Plakaten in der Weinheimer Straße. Mehr 13 grüne Wahlplakate und -ständer waren davon betroffen", erklärt der amtierende GAL-Stadtrat und Grünen-Landtagsabgeordnete Uli Sckerl in einer Pressemitteilung und im RNZ-Gespräch. Auch Plakate anderer Parteien - etwa der CDU und "Der Linken" - seien aus den Halterungen gerissen worden.

"Unsere Plakatträger wurden überwiegend brachial zerstört, es war der zweite feige Akt nach den rechtsextremistischen Aktionen in der vergangenen Woche", so Berufspolitiker Sckerl. Er meint damit einen Vorfall, der sich an dem städtischen Plakattafeln an der Volkshochschule zugetragen hatte. Hier war es nicht bei reinen Beschädigungen geblieben. Vielmehr seien die GAL-Plakate mit "üblen Pamphleten" überklebt worden, schreibt Sckerl.

Die Weinheimer GAL-Mitglieder hatten sehr empört darauf reagiert. Sckerl: "Es war eine üble rechtsextremistische Hetzschrift von dem Verein ,Die Deutschen Konservativen’." Darin seien prominente Vertreter der Grünen verleumdet worden, was die "Hetzschrift" eindeutig auch strafrechtlich relevant mache.

Der Staatsschutz ermittelt

Die GAL hatte bereits letzte Woche angekündigt, Strafanzeige zu stellen und den Staatsschutz (eine Abteilung des Polizeipräsidiums Mannheim, die politisch motivierten Straftaten nachgeht, Anmerkung der Redaktion) zu informieren. Der Verfassungsschutz stufe den Verein, der die "Hetzschriften" herausgeben haben soll, ohnehin schon seit Jahren als rechtsextremistisch ein, so Innenpolitiker Sckerl.

"Wir gehen davon aus, dass die Ermittler das ernst nehmen", so Sckerl gestern gegenüber der RNZ. Er rechne - zumindest kurzfristig - aber nicht mit konkreten Ermittlungsergebnissen.

Auch die Zerstörungen in Lützelsachsen kämen zur Anzeige, kündigt der Abgeordnete an. Mit der konsequenten strafrechtlichen Verfolgung der mutmaßliche Täter wäre nicht nur der GAL geholfen, betont er: Derartige Attacken seien eine Herausforderung für alle Parteien. Schließlich seien nach und nach alle von den Zerstörungen betroffen. "Wir sind für fairen Wahlkampf und den Wettstreit der besten Argumente", so Sckerl. Daher verurteile die GAL die Zerstörung von Plakaten.

Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mannheim bestätigte gegenüber der RNZ, dass aus der gesamten Region zerstörte Wahlplakate gemeldet werden, oft vonseiten etablierter Parteien. Meistens würde die Wahlwerbung abgerissen oder beschmiert. Wenn klar ersichtlich sei, dass eine politische Absicht dahintersteckt, kümmere sich der Staatsschutz darum. Aber auch wenn es sich "nur" um von Menschen verursachte Zerstörungen ohne eindeutige Botschaft handele, bekämen die Staatsschützer die jeweiligen Vorfälle vorgelegt - zur Kenntnisnahme.

"Im Regelfall ist es aber schwierig, im Nachhinein zu Ermittlungsergebnissen zu kommen", so der Beamte. Gerade wenn es um scheinbar mutwillige Zerstörungen von Wahlplakaten geht, gilt offenbar dasselbe wie bei Vandalismus oder Umweltverschmutzung: Die Ermittler müssen die Verdächtigen auf frischer Tat ertappen oder sie benötigen eindeutige Zeugenaussagen. Beide Arten der "Beweisführung" sind schwierig aufzubauen, agieren die Täter doch meist im Schutz der Dunkelheit.