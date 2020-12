Von Philipp Weber

Weinheim. Die Stadt will weiter darauf achten, dass ihre Gewerbegebiete genutzt werden. So beschloss der Gemeinderat am Mittwoch, das "Gewerbeflächenmonitoring" alle drei Jahre zu wiederholen. Hinter dem Wortungetüm verbergen sich aktuelle Bemühungen, Gewerbegebiete auszulasten. Schließlich hatte der Gemeinderat 2017 Grundsätze zur Thematik erarbeitet und 2018 beschlossen. Einer davon lautet, dass Innenentwicklung besser ist als eine Ausdehnung von Gewerbeflächen, die über die Grenzen des Siedlungsgebiets hinausgeht. Die konkrete Arbeit fiel der städtischen Wirtschaftsförderung zu.

Aus Sicht der Verwaltung zeigen die Ergebnisse auf, wo vorhandene Gewerbe-Flächen zu wenige Arbeitsplätze erzeugen (Schrottlager oder nur zum Teil genutzte Gebäude) oder gänzlich "brachliegen" (keine Verfügbarkeit, kein Wille zum Verkauf, andere Gründe). Letzteres gilt für mehr als ein Dutzend Grundstücke. Aber: Nur eine Handvoll davon könne einer gewerblichen Nutzung zugeführt werden, der Rest scheitere an mangelnder Verfügbarkeit, etwa am Hochwasserschutz, so OB Manuel Just. Die Beschlüsse pro Gewerbegebiete im Norden der Stadt und in der Hinteren Mult hätten ihre Berechtigung.

Elisabeth Kramer (GAL) forderte dagegen dazu auf, sparsam mit Flächen umzugehen – und bei der Belegung ausgewiesener Gewerbegebiete Vorsicht walten zu lassen. Gerade in der Ebene sei kaum eine Fläche ungenutzt, bezog sie die Landwirtschaft und deren Bedarf ein. Die Verfügbarkeit von Grundstücken könne sich ändern, so die Grüne. Damit spielte sie ebenso wie später Wolfgang Wetzel (FDP) auf Bemühungen an, Flächen für den Hochwasserschutz vom Gelände der Firma Freudenberg und vom benachbarten Tiefgewann weg zu verlegen. Das Gewann taucht immer wieder auf in der Debatte. Teile des politischen Spektrums sehen hier eher ein großflächiges Gewerbeareal als in den Breitwiesen oder am Hammelsbrunnen. Laut Erstem Bürgermeister Torsten Fetzner signalisiert das zuständige Regierungspräsidium Karlsruhe Entgegenkommen; man warte noch auf ein Gutachten. Allerdings seien bislang ungenutzte Freudenberg-Flächen auch ohne die Hochwasser-Thematik noch lange nicht verfügbar, ebenso wenig wie das Tiefgewann.

Klaus Ditzen (FW) kündigte an, keine "ideologische Rede" zu halten – und meinte Kramer. Weinheim fehlten Gewerbeflächen, die Entwicklung auf dem lokalen Arbeitsmarkt verhalte sich entsprechend, verwies er auf die Abnahme von Gewerbe-Jobs. "Selbst wenn die Beseitigung von Minder- und Fehlnutzungen gelänge, wäre der Effekt überschaubar", plädierte auch Rudolf Large (SPD) für neue Flächen. Das Gewerbegebiet Nord (45 kleine Grundstücke) und die Hintere Mult reichten nicht aus. "Die SPD ist die Partei der Arbeitenden", Weinheim dürfe keine reine Wohnstadt werden. Auch Heiko Fändrich (CDU) sah Weinheim in Sachen Gewerbeentwicklung noch nicht am Ziel. Kommunen könnten nur die Höhe der Gewerbesteuereinnahmen beeinflussen, gerade wenn sie über ihre Verhältnisse lebten und man weitere Ausgaben einfordere, verwies er auf einen Antrag der GAL, die den Einzelhandel fördern will. Deren Stadtrat Uli Sckerl warf Fändrich vor, "Milchmädchenrechnungen" zu erstellen. Einzelstadträtin Susanne Tröscher wiederum wollte Fändrich auskontern, indem sie seine These vom Leben über den Verhältnissen bestätigte – aber auf die Ressourcen der Erde bezog. Matthias Hördt (Die Linke) stellte fest, dass "unterschiedliche Auffassungen bleiben". Er plädierte dafür, Hintere Mult und Gewerbegebiet Nord zu belegen und dann weiterzusehen.

Dem Monitoring im Drei-Jahres-Turnus stimmten die Stadträte mit großer Mehrheit zu.