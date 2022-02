Weinheim. (keke/dpa) Hauptsächlich Pflegeeinrichtungen, Gastronomie- und Einzelhandelsbetriebe sind laut einem Bericht der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) im Zuge der Corona-Pandemie zu sogenannten "Flucht-Branchen" geworden. Viele der Beschäftigten in diesen Bereichen hätten "ihre Prioritäten neu sortiert, sich umorientiert und ihre Tätigkeitsfelder verlassen", heißt es aus dem Hause von ILO-Generaldirektor Guy Ryder. Bei diesem als "Covid-Klarheit" bezeichneten Phänomen seien sich Menschen darüber klar geworden, dass ihre bisherige Arbeit ihre Erwartungen nicht erfüllt, oder sie darin nicht die erhoffte Anerkennung erhielten.

Vier ehemals in ihrem Hotel-Restaurant am Marktplatz beschäftigte Auszubildende hätten ihre Lehre an den Nagel gehängt, weil sie im angestrebten Beruf "keine Zukunft" mehr sähen, bestätigt "Tafelspitz"-Chefin Carolina Bährend im Gespräch mit der RNZ. Zudem habe der Betrieb alle fünf Aushilfen verloren und sei "am Kämpfen, adäquaten Ersatz zu finden". Auch im Augenblick sitze sie gerade wieder über einem Aufhebungsvertrag, so die Hotelfachfrau.

"Licht am Horizont" vermitteln Bährend eine vor Kurzem eingestellter Auszubildende sowie die neun Hotel- und Restaurant-Fachkräfte, die dem "Tafelspitz" auch in Zeiten des Lockdowns die Treue hielten. Für Hotelgäste wie Restaurantbesucher wichtig zu wissen: Alle der derzeit zwölf Beschäftigten, einschließlich Aushilfen und Azubi, sind geimpft, geboostert und werden regelmäßig getestet. Das Risiko für die Gäste wie die eigene Mannschaft wäre zu groß, wenn sich jemand anstecken und dadurch ausfallen würde, so Bährend. Ohne dass Interessenten vollständig geimpft seien, habe eine Bewerbung keine Chance, erklärt Bährend.

Ähnlich argumentiert Gerald Haas aus dem oben am Marktplatz gelegenen Restaurant "Diebsloch". Sein gesamtes Team sei nicht zuletzt zum Eigenschutz geimpft und geboostert und werde gleichfalls ständig getestet, "weil alles andere keinen Sinn macht". Als Ort mit ständigem Publikumsverkehr habe man zu viel Kontakt mit Menschen, die "etwas reinbringen" könnten. Von den acht festangestellten Beschäftigen habe während der Pandemie niemand gekündigt. Dies auch deshalb, weil man sie während des Lockdowns mithilfe eines funktionierenden "Außer-Haus-Services" in Lohn und Brot gehalten habe, so Haas.

"Schwierig" zeigt sich nach Angaben von Haas die Situation dagegen bei den Aushilfen und im Küchenbereich. Zehn Aushilfen, in der Mehrzahl Studierende, kündigten ihren Job. Lediglich eine, die vorübergehend eine Stelle bei einem Discounter bekam, kehrte wieder zurück, weil das "Diebsloch" besser zahlt.

"Durchgehalten" haben dagegen alle vier Köche. Allerdings suche er seit gut einem Dreivierteljahr vergeblich nach einem weiteren Koch, so Haas. Die Resonanz sei "verheerend". Keinen einzigen Anruf habe er trotz mehrfacher Anzeigen und Gesuche auch in den sozialen Medien erhalten. Dennoch lässt sich Haas seinen "Optimismus auf wieder bessere Zeiten" nicht nehmen. Nicht zuletzt deshalb, weil das "Diebsloch" ab dem Herbst auch im Küchenbereich als Ausbildungsbetrieb anerkannt wird.

Als "komplett unsinnig" bezeichnet Haas hingegen die vorübergehende Regelung, dass um 22.30 Uhr geschlossen werden muss. Dennoch lassen sich der "Diebsloch"-Chef und sein Team nicht entmutigen: "Wir werden auch in den kommenden Monaten in bewährter Weise für unsere Gäste da sein und alles daran setzen, unser Restaurant geöffnet zu halten".