Von Günther Grosch

Weinheim. "Ich bin ein naiver Mensch. Naive Menschen können vieles, was andere nicht können", hatte sich Marga Müller im April 2016 als Interviewgast der Volkshochschulreihe "Weinheimer Lebensläufe" in ihrer humorvollen Art gegenüber Interviewer Adalbert Knapp selbst beschrieben. "Naiv" verstanden in dem Sinn, dass sie als Autodidaktin mit ihren 24 mal 30 Zentimeter messenden kleinformatigen Gemälden ein großes Publikum auch über Weinheim hinaus ansprach.

Am 1. Februar ist Marga Müller im Alter von fast 87 Jahren überraschend gestorben und in aller Stille im engsten Familienkreis beigesetzt worden. Erst im Alter von 40 Jahren hatte die beliebte und geschätzte ehemalige Lehrerin an der heutigen Hans-Joachim-Gelberg-Grundschule in Lützelsachsen mit dem Malen angefangen. Grund: Ehemann Ferdinand hatte ihr anlässlich ihres "runden" Geburtstags einen Ölfarbkasten geschenkt. Ab diesem Tag legte Marga Müller Pinsel und Farbtuben nicht mehr aus der Hand.

Das Schöne an ihren Bildern: Niemand war ausgeschlossen

Ehrgeizig war die junge Marga von jeher gewesen. Als ihre ältere Cousine ein Jahr früher als sie eingeschult wurde, wollte auch Marga mit dem Schreiben- und Lesenlernen nicht warten. Zu ihren "Helfern" wurden die mit "Grieß", "Mehl" und "Zucker" beschrifteten Schubladen des alten Küchenschranks im elterlichen Haushalt.

Nach dem Krieg ging Müller, die in einem "Mehrgenerationenhaus" gemeinsam mit (Groß-)Eltern, Tante und Cousins in Heidelberg aufgewachsen war, oft zu den Bauern aufs Feld nach Handschuhsheim. Dort lernte sie, ein Pferd zu führen und Tomaten auszugeizen. Sie besuchte das Hölderlin-Gymnasium, wo sie 1952 ihr Abitur bestand. Die anschließende Ausbildung zur Lehrerin absolvierte sie am Pädagogischen Institut, der heutigen Pädagogischen Hochschule (PH). Ihre erste Stelle trat Müller in Hardheim an. Dort lernte sie auch den Kunsthistoriker Ferdinand Müller kennen, zusammengeführt durch ein beiderseitiges kunstgeschichtliches Interesse. 1958 zogen "die Müllers" nach Weinheim. Marga war vom Mannheimer Schulamt an die Lützelsachsener Grundschule versetzt worden.

Die Frage, was eine gute Lehrerin aus-zeichnet, hatte Marga Müller gegenüber Adalbert Knapp damals so beantwortet: "Geduld, Konsequenz und Liebe zu den Kindern." Charakteristisch wie ihr Kaugummi, den sie unentwegt kaute, sind in ihren naiven Bildern die immer wiederkehrenden Kastanienbäume mit ihren weißen oder rosafarbenen Blütenkerzen sowie die "roten Heißluftballone". Ob über der Hildebrand’schen Mühle, der Villa Hagander, dem Hermannshof, einer Chiemsee-Idylle mit Bummelbahn oder dem Freudenberg’schen Wasserturm am Weinheimer Hauptbahnhof schwebend: Allein an diesen beiden Markenzeichen ist eine "echte Müller" auch ohne Signatur stets zu erkennen gewesen.

Und warum ausgerechnet Kastanienbäume? "Ich mag Kastanienbäume", so Marga Müller. Außerdem passten sie zu ihrem Tierkreiszeichen "Stier". Hans-Joachim Gelberg hat Müllers Malerei anlässlich einer ihrer Ausstellungen so beschrieben: "Diese Malweise gehört ihr selbst. Sie kopiert nicht, ahmt nicht nach. Alle Bilder sind einmalig. Wohl kennt und liebt sie die großen Vorbilder der naiven Malerei. Aber sie hat für sich selbst einen eigenen Weg gefunden. Dabei hat sie etwas Wesentliches entdeckt. Die Freude am Detail, den Scherz und den heiteren Ablauf der Dinge. Dies ist sozusagen Margas aufgestellte Welt. Die können wir betrachten und uns, wenn wir wollen, darin wiederfinden. Denn das ist ja das Schöne an diesen Bildern: Dass sich niemand ausgeschlossen fühlen muss. Erwachsene wie Kinder dürfen staunen."

Marga Müllers Tod hat weit über Weinheim hinaus tiefe Trauer hervorgerufen. Materiell erhalten bleiben ihre kleinformatigen Gemälde. Im Gedächtnis haften bleibt darüber hinaus eine humorvolle und aufmerksame Beobachterin - und bildhafte Erzählerin Weinheimer Geschichten.