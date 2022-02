Weinheim. (RNZ) "Typisch Zigeuner!" Wer glaubt, solche rassistischen Vorurteile gebe es in Deutschland nicht mehr, der täuscht sich. Menschen mit Wurzeln in der Sinti- und Roma-Kultur leiden nach wie vor darunter. "Gerade der Antiziganismus", findet Martin Wetzel, der Geschäftsführer des Weinheimer Stadtjugendrings, "macht deutlich, wie weit verbreitet rassistische und diskriminierende Äußerungen heute noch sind". Die Jugendorganisation beteiligt sich auch in diesem Jahr wieder an den Internationalen Wochen gegen Rassismus (13. bis 27. März) mit einer ganzen Reihe von Ausstellungen und Projekten. Schwerpunktthema ist "Antiziganismus".

Die Vorboten der Veranstaltungsreihe sind seit ein paar Tagen im Schaufenster des "Moja" in der Bahnhofstraße 19 zu sehen. Mit der Ausstellung großer Comictafeln startet der Stadtjugendring ins Thema. Gleichzeitig beginnen die Workshops für Schulen. Für Klassen ab der Stufe 9 kann ein dreistündiger Workshop gebucht werden.

Dabei lernen Jugendliche das Thema "Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit", insbesondere die gegenüber der Volksgruppen von Sinti und Roma kennen. Der Workshop ergänzt die Comic-Ausstellung "Lebenswirklichkeiten der Sinti und Roma", die sich an alle Generationen richtet.