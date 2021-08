Dieses Bild stammt von der Landtagswahl im Frühjahr. Schon damals wählte jede(r) Zweite per Brief. F.: Kreutzer

Weinheim. (web) Es wird ernst: Die in Weinheim lebenden Wahlberechtigten haben seit dem 14. August ihre Wahlbenachrichtigungen für die Bundestagswahl bekommen. Wenn sich der erste Trend als richtig erweist, werden viele der aktuell 31.731 Weinheimer Wählerinnen und Wähler am 26. September jedoch nicht in die Wahllokale strömen. Das muss jedoch kein schlechtes Zeichen sein.

Verwaltung hat schon 8300 Briefwahlanträge bearbeitet

"Der erste Trend bei der Briefwahl geht bereits nach oben", informiert Roland Kern, Sprecher der Stadt Weinheim, auf RNZ-Anfrage. Anlass, bei ihm nachzuhaken, war eine Mitteilung, die die Verwaltung am Montag verschickt hat. Demnach ergibt sich angesichts der hohen Nachfrage nach einer Briefwahl derzeit ein großer Arbeitsaufwand für das Bürger- und Ordnungsamt. Dort sind sowohl das Wahlamt als auch das Bürgerbüro angesiedelt.

"Einiges Personal ist dabei gebunden, sodass im Bürgerbüro am Dürreplatz die Zahl der zu vergebenen Termine in der Zeit von Montag, 6., bis Freitag, 24. September, reduziert wird", bittet die Verwaltung die Bürger um Verständnis. Seit Mitte August haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt im Briefwahlbüro bereits rund 8300 Briefwahlanträge bearbeitet.

Zur Orientierung: Bei der Landtagswahl im März 2021 lag das Briefwahlaufkommen bei etwas mehr als 50 Prozent. Damals hatten 10.598 Wählende ihre Stimmen "per Post" abgegeben. Von ihrem Wahlrecht machten im Frühjahr 19.932 Weinheimer Gebrauch.

"Auch wenn sich die Nachfrage erfahrungsgemäß in denjenigen Wochen, in denen die Wahl unmittelbar bevorsteht, etwas beruhigt, ist dieses Mal doch ein sehr hohes Interesse an der Briefwahl festzustellen", erklärt Pressesprecher Kern.

Info: Termine zu allen Angelegenheiten vergibt das Bürgerbüro weiter unter www.weinheim.de/buergerbuero.