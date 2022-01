Weinheim. (web) 3700 Gramm schwer, 53 Zentimeter groß – und die Nummer 1 im neuen Jahr: Weinheims Neujahrsbaby heißt Toni Gußmann. Ob der kleine Toni wusste, dass Neujahr dieses Jahr im Grunde genommen zwei Tage lang dauert? Jedenfalls erblickte er nicht am Neujahrstag selbst, sondern am Sonntagmittag um 12.35 Uhr das Licht der Welt. Die Entbindung ist per Kaiserschnitt erfolgt.

"Mutter und Kind sind erschöpft, aber wohlauf", so die diensthabende Ärztin Louisa Wörner. Und tatsächlich: Als RNZ-Fotograf Bernhard Kreutzer vorbeischaute, stand der jungen Mutter Jessika Gußmann und ihrem Mann Andreas der Stolz ins Gesicht geschrieben. Derweil gönnte sich der bestens beschützte Toni ein Nickerchen an Mamas Seite. Der Geburtentrend in der Weinheimer GRN-Klinik zeigt stetig nach oben. 2021 haben 828 Babys in der Röntgenstraße 1 das Licht der Welt erblickt, teilt Ärztin Wörner mit.

So gab es im Dezember einen feierlichen Moment, als das 800. Kind innerhalb eines Kalenderjahres zur Welt kam. Eine so hohe Zahl an Geburten hatte es hier seit den 1990er-Jahren nicht mehr gegeben.

Das Plus habe sicherlich mehrere Gründe, so die Medizinerin Wörner. Ein Faktor sei sicherlich, dass die Weinheimer Klinik Familienzimmer anbietet. So können auch die Väter in einer Zeit dabei sein, an die sich wohl jeder ein Leben lang erinnert: bei der Geburt des eigenen Kindes und in der ersten Zeit danach. Dies ist in Weinheim trotz der Corona-Lage möglich.