Weinheim. (RNZ) Endlich mal eine Veranstaltung, die nicht ausgesetzt wird: Das Open-Air-Kino lockt auch in diesem Jahr auf die Wachenburg. Das Filmvergnügen findet von Dienstag, 9., bis Sonntag, 21. Juni, statt. Die Bedingungen haben sich jedoch geändert. So steht der "Geheime Garten" der Burg nicht zur Verfügung.

Burggastronomin Juliane Wasser und Kinomacher Alfred Speiser weichen nun in den Burghof aus. Sie sind überzeugt, dass das Open-Air ein Erfolg wird, denn die cineastischen Inhalte bewegen sich weiter auf hohem Niveau. "Es ist für jeden Kinogeschmack etwas dabei", wirbt Speiser für die Filmauswahl. Darunter sind einige Kassenschlager von 2019 wie "Bohemian Rhapsody", der zwei Mal gezeigt wird. Auch "Knives out" mit Daniel Craig in der Hauptrolle oder die französische Komödie "Monsieur Claude 2" werden ihre Zuschauer finden.

Im Ticketpreis von 20 Euro pro Person ist ein Bewirtungsgutschein über acht Euro enthalten. Eine Abendkasse gibt es in diesem Jahr nicht. Besucher können die Tickets im "Modernen Theater" telefonisch unter 06201/ 6 21 55 oder per E-Mail an zentrale@kinoweinheim.de reservieren und beim Abholen bezahlen. Der Shuttle-Service auf die Burg verkehrt wie gewohnt. Der Service startet jeweils von 20.30 Uhr an. Es fährt alle 30 Minuten ein Taxi vom Grundelbachkreisel auf die Burg (zwei Euro pro Person). Die Filme starten, wenn die Sonne untergeht, also gegen 21 Uhr. Und das ist das Programm:

"Nightlife" Komödie, ab zwölf Jahren: Dienstag, 9. Juni.

"Narziss und Goldmund" (Erstaufführung), Drama, ab zwölf Jahren: Mittwoch, 10. Juni.

"Das perfekte Geheimnis", Komödie, ab zwölf Jahren: Donnerstag, 11. Juni.

"Bohemian Rhapsody", Musik-Drame, ab zwölf Jahren: Freitag, 12., und Samstag, 20. Juni.

"Knives out – Mord ist Familiensache", Krimikomödie, ab zwölf Jahren: Samstag, 13. Juni.

"A Star ist born", Drama/Romanze, ab zwölf Jahren: Sonntag, 14. Juni.

"Green Book – Eine besondere Freundschaft", Drama/Biografie, ab sechs Jahren: Montag, 15. Juni.

"Leberkäsjunkie", Komödie, ab zwölf Jahren: Dienstag, 16. Juni.

"Ich war noch niemals in New York", Komödie/Romanze: Mittwoch, 17. Juni.

"Monsieur Claude 2", Komödie: Donnerstag, 18. Juni

"Der Junge muss an die frische Luft", Biografie/Komödie, ab sechs Jahren: Freitag, 19. Juni.

"Joker", Drama, ab 16 Jahren: Sonntag, 21. Juni.