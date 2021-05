Von Günther Grosch

Weinheim/Region. Vorhang auf, Film ab und Bühne frei für die "Zweite Bergsträßer Open-Air-Kino-Tour": Neun Spielorte im Umkreis von 20 Kilometern zeigen von Mitte Juni bis Mitte September, dass das Kino trotz Corona noch lebendig ist. Im Mittelpunkt der Open-Air-Renaissance steht eine 12 Meter breite und 8,50 Meter hohe Leinwand. Das aufblasbare Konstrukt ersetzt das bisherige Stahlgerüst. Neben dem bislang mühevollen Auf- und Abbau sowie Einlagern der Gerüstteile erleichtert die aufblasbare Leinwand den Transport der Kino-Ausrüstung.

Über 1000 Besucher hatten bereits bei der Premiere der Open-Air-Tour vor einem Jahr sowie vor Ausbruch der Pandemie bei Kinobetreiber Alfred Speiser ("Modernes Theater" und "Brennessel") für leuchtende Augen gesorgt. Die Steinbachwiesen in Fürth, wo bei der Erstauflage an vier Tagen rund 600 Besucher zusahen, sind vom 17. bis zum 24. Juni die erste Station der Tour.

Weitere Spielorte sind das Freibad in Birkenau, der Hegehof in Ladenburg, der Krone-Park in Bensheim, das Atrium in Weinheim, die Weinheimer Weststadt, der Rathausvorplatz in Hemsbach sowie zum Abschluss der Heddesheimer Ortsteil Muckensturm. Auch Laudenbach kommt auf der Kino-Landkarte vor. Alle Ortsangaben sind indes nur vorläufig und ohne Gewähr – abhängig von den Inzidenzzahlen.

Etwas Besonderes erwartet die Besucher in Bensheim. Hier werden im Rahmen eines "Europäischen Filmfestivals" die örtlichen Vereine und Einrichtungen einbezogen, es gibt weitere Spezialitäten aus Kultur und Küchen. Den Auftakt der Filmreihe bildet an allen Orten jeweils der 2016 in die Kinos gekommene Blockbuster "Bohemian Rhapsody". Das mit vier Oscars gekrönte Drama zeichnet die Geschichte Freddie Mercurys von der Gründung der Band "Queen" bis zum Auftritt bei "Live Aid" sechs Jahre vor seinem Tod nach.

Alle Filme beginnen jeweils nach Einbruch der Dunkelheit gegen 22 Uhr. Einlass ist von 20 Uhr an. Zur Überbrückung der Wartezeit sind Vorprogramme mit Musikern aus der Region, Chören, Bands, Kabarettisten sowie von bis zu 30 DJs des Internet-Radios "DJPoint" geplant. Als "kleine Geste für Menschen, die bisher nur durch Klatschen belohnt wurden", so Speisers Ankündigung im Pressegespräch, erhalten Mitarbeiter in Pflegeberufen bei einem entsprechenden Nachweis Freikarten für das "Moderne Theater" in Weinheim oder die "Brennessel" in Hemsbach.

Die Filme gibt es zum Einheitspreis von 23 Euro pro Person auf allen Plätzen. Enthalten ist jeweils ein Verzehrgutschein über acht Euro und eine Tüte Popcorn. Plätze in der VIP-Lounge mit bequemerer Bestuhlung und reservierten Plätzen kosten 25 Euro. Alle Veranstaltungen finden bei jedem Wetter statt. Ausnahmen sind Sturm oder Gewitter. Falls ein Abend ausfällt, gibt es wahlweise Freikarten für die "Brennessel" oder das "Moderne Theater".

> Kino auf der Wachenburg: Die Wachenburg hoch über der Zweiburgenstadt als aus den Vorjahren bewährter Spielort startet bereits vom morgigen Freitag, 28. Mai, an bis einschließlich kommenden Montag, 31. Mai, außerhalb der Bergsträßer Open-Air-Tour, dieses Mal als "Testlauf" mit "Schnupperkinoabenden". Im Eintrittspreis von zehn Euro enthalten ist jeweils ein Sieben-Euro-Verzehrgutschein plus Popcorntüte. Welchen Film sie sehen wollen, dürfen die Zuschauer vorher selbst entscheiden. Zur Auswahl stehen jeweils eine Komödie, ein "anspruchsvoller" Streifen sowie ein Actionfilm. Tickets gibt es unter zentrale@kinoweinheim.de oder per Telefon unter der Nummer 06201/62155. Die Gutscheine gibt es vor Ort auf der Burg.

Neben der Treue der Cineasten setzen Speiser und seine Crew um Jan Hoffmann und Peter Liebe auf Petrus. Kinounterhaltung im Freien spannend zu halten, stelle eine große Herausforderung dar, ist sich das Trio einig. Die Zuversicht "nach fast endloser Tunnelfahrt" ist dennoch groß. Die Kinofreaks hoffen, "endlich wieder durchstarten zu können und nicht gleich wieder abgebremst zu werden".

> Kino im "Modernen Theater": Auch in seiner Weinheimer Spielstätte ist Speiser zuletzt nicht untätig geblieben, er war eifrig am Renovieren, Neugestalten und Erweitern. Auch wenn es derzeit "wirtschaftlich eigentlich sinnlos ist, komplett wieder zu öffnen, weil es keine neuen Filme gibt", hat er genau dies spätestens ab Mitte Juli wieder vor. Er habe den Kinofreunden versprochen, wieder aufzumachen, sobald er darf: "Und Versprechen sind dazu da, gehalten zu werden."

Erstmals seit der Schließung ab Anfang November 2020 wird das "Moderne Theater" schon am 3. Juni mit einem "Familien-Kinonachmittag" starten. Hinzugesellt sich ein erweitertes Konzept: So können bis Ende Juni unter anderem Interessierte für 100 Euro einen Kinosaal für private Feiern mit bis zu 25 Personen nutzen und dabei eigene Blu-ray-Filme oder DVDs zeigen.

"Richtig los" geht es am 15. Juli mit der Fortsetzung von "Fast & Furious". Für den 29. Juli steht "Ostwind" auf dem Programm, für den 5. August hat Speiser den Eberhofer-Krimi "Kaiserschmarrn-Drama" geordert. Der viermal verschobene 25. James-Bond-Film "Keine Zeit zum Sterben" soll am 30. September für Furore sorgen. "Top Gun II" mit Tom Cruise ist als Highlight für den 18. November, die Disney-Neuverfilmung der "West Side Story" für den 9. Dezember angekündigt.