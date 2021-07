Weinheim. (web) Schon seit Jahren war die Gaststätte "Hexenstübchen" ihrem Ende entgegengetrudelt. Nun haben ein neuer Grundstückseigentümer und der Ausschuss für Technik, Umwelt und Stadtentwicklung den vorläufigen Schlussstrich gezogen: Das am Mittwoch angestoßene Bebauungsplanverfahren hat zum Ziel, den früheren Nordstadt-Treffpunkt an der Bergstraße 147 abzureißen und hier ein Gebäude mit fünf Wohnungen zu errichten.

Gegen das Vorhaben an sich hatte niemand etwas einzuwenden. Über die bauliche Gestaltung des Hauses und die Zahl von Parkplätzen für die künftigen Bewohner gab es dann aber doch einen Hauch von Dissens. Während Brigitte Demes (GAL) neben der vorgesehenen Luft-Wasserwärmepumpe noch eine Fotovoltaik-Anlage auf dem Dach einforderte, verlangten Christian Mayer (Freie Wähler) und Thomas Ott (CDU) mehr Parkplätze. Nach der derzeitigen Planung müssten sich die künftigen Bewohner des Hauses mit einem Autostellplatz pro Partei begnügen. Doch angesichts des Parkdrucks in diesem Stadtbezirk, den nicht zuletzt die über-lokal ausgerichtete Moscheegemeinde hervorruft, sei das zu wenig. Interessante Notiz am Rande: Die Verwaltung wird den Grundstückseigentümer auch nicht auffordern, eine Tiefgarage zu bauen. Das liegt nicht allein daran, dass das Grundstück zu klein dafür ist. Vielmehr wird auch von dieser Lösung abgesehen, "da es sich um das Grundstück einer 1965 geschlossenen Esso-Tankstelle handelt", wie es in der Beschlussvorlage der Verwaltung heißt.

Es gibt indes eine weitere nahe liegende Lösung: Zwar muss der Eigentümer laut Landesbauordnung auch einen Spielplatz errichten. Doch dieser läge fast direkt an der Bundesstraße 3 – während die nächste größere Spielplatzfläche innerhalb des Bezirks eigentlich gar nicht so weit weg wäre, wie Freie Wähler und CDU erklärten. Folglich könne man die Fläche an der Bundesstraße für zusätzliche Parkplätze nutzen. Vor allem Stadtrat Ott konnte auch der Architektursprache des geplanten Baus nur wenig abgewinnen.

Constantin Görtz (SPD) wiederum plädierte dafür, auf einen klassischen Spielplatz zu verzichten – und dafür eine Grünfläche anzulegen, auf der zum Beispiel auch Kinder spielen könnten. Hierbei wusste er den Ersten Bürgermeister Torsten Fetzner an seiner Seite. Einen Park- statt einem Spielplatz zu planen, weise in die falsche Richtung, sagte Fetzner. Matthias Hördt (Die Linke) wollte die Chance nutzen und Wohnraum über Innenverdichtung schaffen, und auch Wolfgang Wetzel (FDP) signalisierte seine prinzipielle Zustimmung.

Blieb noch die Frage, ob die Spielplatzplanung einer Grün- oder Parkfläche weichen soll. Fetzner bat die Fraktionen um entsprechende Signale – und die lieferten. Die Parkplatzbefürworter beschränkten sich größtenteils auf die CDU, der Rest plädierte für die Grünfläche. Die Verwaltung will nun prüfen, ob sich eine solche umsetzen lässt. Schließlich stimmte das Gremium dem Planungskonzept des Geländeeigentümers einstimmig zu. Ebenso einmütig passierte der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan den Ausschuss. Damit sind die Tage des "Hexenstübchens" wohl gezählt.