Bis heute prangt der alte "Downtown"-Schriftzug an dem Gebäude in Weinheims Süden. Jetzt plant ein Unternehmer, die Veranstaltungsstätte unter neuem Namen und mit anderem Konzept wiederzueröffnen. Foto: Dorn

Von Philipp Weber

Weinheim. Wer in den 1990er-Jahren jung gewesen ist, dürfte sich noch erinnern: Das "Downtown" war für Weinheim und Umgebung ein Eldorado für Discogänger. In dem großen, grauen Gebäude zwischen Gewerbestraße und B3 ging auf mehr als einem Dutzend Dancefloors die Party ab. Auf den Bühnen traten mehr oder weniger prominente Musiker und DJs auf. Doch dann wurde es still um das Haus, das eine durchaus bewegte Geschichte aufweist. Jedenfalls gab es erst mal keine Angebote fürs breite Publikum mehr.

Doch zuletzt hat sich etwas getan. Der Eigentümer, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, will die alten Tanzhallen erneut verpachten. Seit rund vier Monaten laufen Verhandlungen mit dem Unternehmer R. Fagirzai. Dieser plant, die frühere Großraumdisco in eine Eventlocation mit überregionaler Ausstrahlungskraft umzuwandeln, wie er der RNZ sagte. Eigentümer und Pachtinteressent wollen den Mietvertrag bereits am morgigen Donnerstag unterschreiben. Das bestätigte die Ludwigshafener Immobilienmaklerin Helga Wingendorf-Shrayef auf RNZ-Anfrage. Sie führt die Verhandlungen im Auftrag des Eigentümers.

Der Parkplatz soll Schranken bekommen

"Wir möchten dem Publikum ein seriöses und sicheres Angebot machen, bei dem für jeden etwas dabei ist", erklärt Fagirzai. Er wolle das "Downtown" nicht unter altem Namen weiterführen. Wenn das Haus voraussichtlich im Februar wiedereröffnet, soll es "Black Panther Event House" heißen. Geplant seien unter anderem drei Küchen, in denen deutsche, mexikanische und internationale Speisen zubereitet werden.

Außerdem solle es eine Shisha-Lounge mit Musik sowie einen Ruheraum geben, so Fagirzai. Zentrales Element der Location bleibt seinen Angaben zufolge aber die Tanzmusik - in unterschiedlichen Stilrichtungen. Angefangen mittwochs und donnerstags mit Walzer und Foxtrott sowie Country- und Westernmusik fürs jung gebliebene Publikum über Freitagabendpartys mit Techno und House bis hin zu Hip-Hop und R ’n’ B am Samstag. Auch Jugendliche ab 16 Jahren sind willkommen: Wenn sie die Erlaubnis der Eltern haben, ist die Nacht auf Freitag für sie reserviert.

Apropos Hip-Hop: Zur Eröffnung werde er voraussichtlich einen der ganz Großen der Branche nach Weinheim holen, so Fagirzai. Kein Geringerer als der Rap-Veteran, Mitbegründer des "West Coast"-Stils und Star der MTV-Show "Fizzle Televizzle" soll in die Zweiburgenstadt kommen: Calvin Cordozar Broadus Junior, besser bekannt als Snoop Dogg: "Wir sind dran an seinem Management."

Aber bis es so weit ist, müssen die alten "Downtown"-Räume noch kräftig umgemodelt werden. Doch ein Totalumbau ist laut Maklerin Wingendorf-Shrayef nicht nötig. "Wir suchen seit über einem Jahr Mieter für die Immobilie", erklärt sie. Zu Beginn seien viele Interessenten im Rennen gewesen. Einige hätten vorgehabt, das "Downtown" in eine Hochzeitslocation umzuwandeln. Letztlich habe sich aber Fagirzai durchgesetzt.

"Ich war in meiner Jugend selbst öfter im Downtown", sagt der Unternehmer. Als er das Gebäude in einem Online-Immobilienportal entdeckte, habe er Interesse verspürt: "Es gibt im Raum Weinheim sonst kaum Großraumlocations." Die Verhandlungen mit dem Eigentümer seien sehr konstruktiv verlaufen, sagt er.

Die Stadt Weinheim weiß indes wenig bis nichts davon, wie aus den Antworten von Stadtsprecher Roland Kern hervorgeht: "Es liegen derzeit weder im Baurechts- noch im Ordnungsamt die für eine Gaststättenkonzession entsprechenden Anträge vor", schrieb er auf Anfrage. Das sei auch kein Wunder, erläutert die Maklerin. Um Anträge einzureichen, brauche es ja erst einmal einen Mietvertrag.

Das Publikum im "Black Panther Event House" könnte aber auch ohne Großhochzeiten international werden. Er wolle mit seinem Angebot auch Angehörige der US-Streitkräfte ansprechen, die noch in der Region oder in anderen Teilen Süddeutschlands stationiert sind, so Fagirzai.

Damit alle sicher feiern können, will er den Parkplatz mit Schranken versehen. Wer sein Auto vor der Location abstellen will, muss es von der Security durchchecken lassen. Außerdem soll es unter anderem eine Kontroll-Schleuse geben. "Wer stark betrunken ist, sich respektlos verhält oder den Dresscode nicht akzeptiert, kommt nicht rein." Alle anderen sind willkommen. Laut Fagirzai könnten es an einem Abend bis zu 2500 Gäste werden.