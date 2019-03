Holger Haring (stehend) gab sich kämpferisch: Die CDU wolle und werde auch nach der Gemeinderatswahl am 26. Mai Weinheims stärkste politische Kraft sein, so der Fraktions- und Stadtverbandschef. Auch der frühere CDU-Chef Richard Kohl gab ein Statement ab. Foto: Kreutzer

Von Günther Grosch

Weinheim. Der Pulverdampf hat sich verzogen. Nach dem spektakulären "Showdown", bei dem am 26. Februar mit dem amtierenden Stadtrat Sascha Pröhl und dem Ortsverbandsvorsitzenden Hans-Peter Masuch zwei prominente CDUler auf der Strecke blieben und daraufhin weitere Ratskandidaten mit der Streichung ihrer Bewerbung von der Kandidatenliste für die Gemeinderatswahl im Mai drohten, hatten sich am Dienstag in den Reihen des Stadt- und Ortsverbandes (fast) alle wieder lieb. Weil die Liste nach dem Desaster bei der Nominierungsveranstaltung unvollständig war, sollten nun eine außerordentliche Mitgliederversammlung und neue Kandidaten die Lücken auffüllen. Von den "Rebellen" machte nur eine, die ursprünglich auf Platz 17 kandidierende Alexia Beer, ihre Drohung wahr. Renate Meier (Listenplatz 13) musste in der Zwischenzeit aus privaten Gründen passen. Ersatzkandidat Vitor Monteiro da Silva hat in der Zwischenzeit den Arbeitsplatz gewechselt und verlässt Weinheim.

So galt es unter der Leitung von Kreisgeschäftsführerin Birgit Fritz für die anwesenden 51 stimmberechtigten Mitglieder, neben zwei Nachrückern, welche die Liste von hinten auffüllten, zusätzlich weitere Ersatzkandidaten zu wählen. Was angesichts von sechs neuen Bewerbern allerdings keinen Kraftakt erforderte.

Diplom-Betriebswirt Christian Stumpe (Jahrgang 1967) rückt auf Kernstadt-Listenplatz 20. Diplom-Ingenieur (FH) Berthold Mathias (1959) besetzt Platz 21. Potenzielle Nachrücker bleiben Achim Marx, Matthias Kraus und Nicolas Rieff. Bei der Nachwahl kamen als weitere Ersatzbewerber zusätzlich der Technische Leiter eines Medienunternehmens, Oliver Schilling (1969), der ehemalige Vorsitzende des Jugendgemeinderats und Student für Automatisierungstechnik, Yarimbiyik Özgen (1996), Diplom-Grafikdesigner Bernhard Kück (1962) und der Geschäftsführer einer Versicherungsagentur, Uwe Beulich (1963), auf die Liste.

Hintergrund Die neue CDU-Kandidatenliste Die Kandidaten: 1. Holger Haring, 2. Inge Oberle, 3. Steffen Hinkel, 4. Mirco Winz, 5. Marion Hördt, 6. Helge Eidt, 7. Dr. Thomas Ott, 8. Heinrich Pflästerer, 9. Ute Gorf-Mathias, 10. Frank Berner, 11. Manfred Müller-Jehle, 12. Denise Düser, 13. Andreas Dubil, 14. Klaus Hafner, 15. Lars Penther, 16. Heinz Meder, 17. Rolf Schmidlin, 18. Helmut Ebert, 19. Werner Schwalb, 20. Christian Stumpe, 21. Berthold Mathias, 22. Dr. Thomas Gölz, 23. Marco Matejek, 24. Gerty Hillen, 25. Christian Lehmann, 26. Maria Lucia Fuge Barrachina, 27. Susanne Tröscher, 28. Uwe Beuchle, 29. Carola Meyer, 30. Yvonne Maser, 31. Lena Meyer, 32. Stefan Hummel, 33. Jürgen Kunkel, 34. Heiko Fändrich, 35. Ulrike Müller, 36. Kai Farrenkopf. Ersatzbewerber: Achim Marx, Matthias Kraus, Nicolas Rieff, Oliver Schilling, Özgen Yarimbiyik, Bernhard Kück, Uwe Beulich. (keke)

"Man sieht: Es geht auch anders", war Holger Haring die Erleichterung über den im Sulzbacher "Schwarzen Ochsen" in knapp 45 Minuten über die Bühne gegangenen Wahlgang anzusehen. Die CDU zeige "in großer Geschlossenheit auf, wohin die Reise geht", so der Stadtverbandsvorsitzende. Man verfüge über "Riesenchancen, an das anzuknüpfen, was im vergangenen Jahr mit der erfolgreichen OB-Wahl von Manuel Just begonnen" habe. "Wir wollen und werden stärkste Partei sein", gab sich Haring optimistisch: "Wir besitzen das Personal, um dieses Ziel auch zu erreichen".

Allen Unkenrufen zum Trotz: "Die CDU kann es noch", hieb der ehemalige Ortsverbandsvorsitzende Richard Kohl in die gleiche Kerbe. Ohne zu verhehlen, dass er in der Vergangenheit mit Haring "nicht immer einer Meinung war" und ihm ins-besondere die "unterschiedlichen Spielchen nicht gefallen" hätten. Nach einer dieser Tage erfolgten "positiven Aussprache" habe man "sehr ehrlich die Fehler aller Akteure in der Vergangenheit" - wobei er sich dabei nicht ausnehme - besprochen. Das gemeinsame Ziel: "Für die CDU Weinheim muss und wird es einen Neuanfang geben, bei dem alle ,Spielereien’ und ,alles Taktieren’ aus der Vergangenheit sich nicht wiederholen dürfen und werden."

Streitereien über die politische Richtung müssten der Vergangenheit angehören, ohne dass dabei eine ehrliche und offene Diskussion unterdrückt werde, so Kohl weiter. Zu unterschiedlichen Themen werde und müsse es in der CDU auch immer unterschiedliche Meinungen geben. Dies mache eine Volkspartei aus. Maßgeblich für die künftige Ausrichtung der CDU Weinheim könne nur das CDU-Grundsatzprogramm sein.

"Die CDU Weinheim startet durch", gab sich Kohl kämpferisch. Der politische Gegner dürfe nicht innerhalb der CDU zu suchen sein. "Er steht draußen vor der Tür." Dessen müsse man bewusst sein und danach handeln. In Abstimmung mit Haring warb Kohl für einen Neuanfang maßgeblicher CDU-Vereinigungen, die alle an den Stadtverband angegliedert werden sollen. Dies betrifft die Junge Union (JU), die Frauen Union (FU), die Senioren Union (SU), die Christlich-Demokratische Arbeitnehmerschaft (CDA) sowie die Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung (MIT). Er selbst, Kohl, sei bereit, die übergeordneten Aktivitäten in Abstimmung mit Haring zu organisieren und zu begleiten.