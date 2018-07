Von Günther Grosch

Weinheim. Schritt für Schritt, oder sollte man sagen "Zug um Zug", kommen die Planungen zum Sanierungsgebiet "Westlich Hauptbahnhof" voran. In der vierten Öffentlichkeitsveranstaltung zum Thema richteten Erster Bürgermeister Torsten Fetzner, Amtsleiter Sven Patrick Marx und Adrienne Balmes vom Amt für Stadtentwicklung sowie Andreas Salewski und Tim Scheil (Amt für Bildung) das Augenmerk der rund 30 Teilnehmer zunächst auf den aktuellen Stand der Planungen zum Neubau eines Hotels an der Mannheimer Straße, die ab 2021 mögliche Nachnutzung der Johann-Sebastian-Bach-Schule in Form von Wohnbebauung sowie auf die Entwicklung der Kinderzahlen im Gebiet.

Stadtentwicklerin Tanja Franke sowie Stefan Kappes vom Landschaftsarchitekturbüro Schaper, Kappes und Habermann stellten die Vorentwürfe zur Umgestaltung der Viernheimer Straße, der Parkanlage und der Freiflächen zur Diskussion. Yvonne Knapstein (Konflikt- und Prozessmanagement Team Ewen) moderierte die gut zweistündige Veranstaltung im Saal der Stadtbibliothek.

Die geplante Neubebauung des GRN-Areals an der Viernheimer Straße steht unter dem Aspekt des Erhalts prägender Bestandsgebäude und alten Baumbestands sowie der Erweiterung des Parks nach Norden bis an die Weschnitz. Durch Fuß- und Radwege zur Anbindung der Wohngebiete und der beiden Parkteile ist eine überräumliche Verknüpfung angedacht. Während dem "Südpark" die Rolle eines Ruhe- und Erholungsbereichs zukommt, dient der "Nordpark" als Gelände für Spiel und Sport: mit Fitness-Parcours, Boulebahn und "Chillbereich". Vorgesehen sind auch Grillplätze sowie ein Wasserspielplatz. Die Mehrzahl der Anwesenden bewertete den Erstentwurf als einen "attraktiven Vorschlag".

Verhalten war dagegen die Zustimmung zu den Plänen zur Umgestaltung der Viernheimer Straße, die vor allem in der Parkraumnot der Anwohner wurzelt. Obwohl künftig alle "illegal" genutzten Abstellmöglichkeiten für 54 Autos - lediglich acht sind derzeit als "legal" ausgewiesen - in Zukunft durch ein spezielles Parkraummanagement legalisiert werden sollen.

"21 der bisher nicht ausgewiesenen Stellplätze schränken den Gehweg auf einen Meter oder noch weniger ein", verwies Franke auf die Problematik. Zwei neu einzurichtende Kreisverkehre zwischen dem ehemaligen Tor 2 der Freudenberg-Lkw-Zufahrt am einen und dem Adam-Karrillon-Haus am anderen Ende sollen die Sicherheit ebenso erhöhen wie Verengungen der Straße und eine Handvoll Fußgänger-Querungshilfen. Diese sollen auch den starken Durchgangsverkehr bremsen. Am Übergang von Süd- und Nordpark sorgt künftig eine "Grüninsel" als Zwischenhalt für Fußgängersicherheit. Von bisher fünf auf vier verringert und gleich-zeitig zum Teil an neuer Stelle angebracht und barrierefrei gebaut werden die Bushaltestellen. Bei einer Verengung des Straßenquerschnitts auf maximal 6,50, an manchen Stellen sogar auf nur sechs Meter, befürchten aber die Landwirte, dass ihre bis zu 3,15 Meter breiten Fahrzeuge bei Gegenverkehr nicht durchkommen.

Nachdem schon die Langmaas-Brücke zwischen der Moschee und den Freudenberg-Parkplätzen im Norden weggefallen ist, so Stadtrat Karl Bär (WL), könnten dadurch mindestens sechs Betriebe nicht mehr ihre zum Teil in Hessen liegenden Felder anfahren. Anfahrten durch die Feuerwehr in Richtung Innenstadt dagegen bleiben gesichert, so Franke. Ein hohes Potenzial an Problemen auf sich zukommen sahen die Teilnehmer durch einen möglichen Hotelstandort "Mannheimer Straße". Eine Verkehrszunahme durch motorisierte Gäste - der Investor geht von bis zu 30.000 pro Jahr aus - sei hier ebenso programmiert wie "Schleichverkehr" auf anderen Straßen.

Und: "Hier laufen auch Kinder auf ihrem Weg in die Musikschule", sahen viele "gesteigertes Gefährdungspotenzial". Was die prognostizierten Kinderzahlen im geplanten Neubaugebiet im heutigen GRN-Areal betrifft, rechnet die Stadt bei rund 350 Wohneinheiten weiter mit ausreichend zur Verfügung stehenden (Krippen-) Plätzen in bestehenden Kindergärten.

Zusätzliche Entlastung, so Salewski und Scheil, brächten die geplante TSG-Sportkindertagesstätte am Sepp-Herberger-Stadion sowie die ebenfalls geplante Erweiterung der evangelischen Kita "Am Markusturm". Kritik entzündete sich an "zu weiten Schulwegen" mit gefährlichen Hauptverkehrsstraßen: "Wir brauchen nicht nur ,kurze Wege für kurze Beine‘, sondern sichere Wege für kurze Beine." Dass die Pestalozzischule als Ganztagsschule gescheitert ist, so Scheil, könne nicht der Stadt angelastet werden. Hierfür seien Schulleitung und Lehrkräfte verantwortlich.