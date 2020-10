Weinheim. (RNZ) "Heute Morgen, nach anderthalb Monaten gemeinsamer Anstrengungen zur Bekämpfung von Corona, was wir alle teuer bezahlt haben, haben wir das Ziel erreicht." So beginnt der Brief von Carmel Shama-Hacohen, Oberbürgermeister von Ramat Gan, an Albrecht Lohrbächer, Vorsitzender des Freundeskreises Weinheim-Ramat Gan. "Sein Scheiben verbindet er mit herzlichen Grüßen und zugleich aber auch mit einem Appell an alle Weinheimer", erläutert Lohrbächer.

Während der gesamten Zeit der Pandemie steht der Freundeskreis mit Menschen aus der israelischen Partnerstadt in Verbindung. Zunächst konnten die Weinheimer einen erfolgreichen Weg im Kampf gegen die Infektionen verfolgen. Anfang August stiegen die Zahlen in Israel dann rasant an, die Partnerstadt selbst kam noch glimpflich davon. Landesweit kam es Mitte September zu einem neuen "Lockdown".

Nach gut vier Wochen verkündete Shama-Hacohen für den vergangenen Sonntag: "Die Ampel steht auf Grün." Zugleich appellierte er an die Bürger: "Bewahrt unsere grüne Ampel!" In dem Schreiben heißt es weiter: "Wir sind unter den 16 größten Städten Israels, in denen die Hälfte der Bevölkerung lebt, zu dem Ort geworden mit den geringsten Infektionszahlen. Es ist wunderbar, das Ziel erreicht zu haben. Jetzt ist es an uns, das Erreichte zu bewahren und die Situation nicht wieder zu verschlechtern."

Shama-Hacohen schließt mit einem Appell: "Bitte seid vorsichtig und denkt besonders daran, was mit uns passiert ist, nachdem wir den Kampf gegen die erste Welle gewonnen haben und fälschlicherweise glaubten, wir hätten den gesamten Krieg gewonnen. Wir haben den Kampf um die zweite Welle nun gewonnen, lasst uns alles in unserer Macht Stehende tun, dass wir nicht ein drittes Mal kämpfen müssen. Die Kosten in diesem Krieg sind zu hoch."