In Weinheim haben Eltern auch schon "Fridays for Future"-Demonstrationen unterstützt, hier am 20. September 2019 in Weinheim. Foto: Dorn

Weinheim. (web) Sie haben bereits Demonstrationen der Klimaschutz- und Jugendbewegung „Fridays for Future“ unterstützt und sogar selbst zum Protest aufgerufen: die Erwachsenen aus dem Bündnis „Parents for Future“ (wörtlich: „Eltern für die Zukunft“). Im Nachgang der letzten Sitzung des Ausschusses für Technik, Umwelt und Stadtentwicklung (Atus) haben sich die Aktiven an die Medien gewandt. Der Verlauf der Sitzung hat sie schwer enttäuscht.

Der Ausschuss hatte dem am morgigen Mittwoch, 13. November, tagenden Gemeinderat Beschlussfassungen empfehlen, die Weinheim die Teilnahme am Klima-Management-System European Energy Award (EEA) ermöglichen. Konkrete Maßnahmen gegen den Klimawandel sollen demnach im ersten Quartal 2020 beraten werden. Wobei es da eine Ausnahme geben könnte: Auf Nachfrage von GAL-Fraktionschefin Elisabeth Kramer hatte OB Manuel Just signalisiert, Fotovoltaikanlagen auf den Dächern des Schulzentrums West (SZW) intensiv zu prüfen. „In der heutigen Zeit tue ich mich schwer damit, so etwas abzulehnen“, so der OB.

Doch das Bündnis „Parents for Future“ hat offensichtlich wenig Verständnis dafür, dass die Mühlen der Kommunalpolitik bisweilen langsam, aber gewissenhaft mahlen. Die Aktiven wollen mehr: „Sofortmaßnahmen für den Klimaschutz im Frühjahr 2020 – hört sich das nur für uns paradox an?“, fragen sich die Aktiven. Immerhin sei Weinheim „kein Kaff“ und der Blick auf andere Kommunen im Land verdeutliche, dass sich die Zweiburgenstadt noch im „Entwicklungs-Zustand“ befinde. „Kein Konzept, kein erklärter Wille, keine konkreten Maßnahmen. Nur Willensbekundung, Erfüllung von Mindestanforderungen und Vertagen.“Offenbar glaube oder hoffe man, das Klimaproblem mache vor Weinheims Gemarkungsgrenze halt.

Sie hätten sich deutlich mehr Engagement von den Fraktionen gewünscht, schreiben die besorgten Eltern, die die Atus-Sitzung nach eigenen Angaben mitverfolgt haben. „Wenigstens mit ein paar Punkten hätte der Atus konkrete Maßnahmen empfehlen können.“ Das Argument, die Stadt tue schon viel für den Klimawandel, sei dagegen schwach, so die Aktiven. Und der bisher vorgesehene Haushaltsbetrag für Klimaschutzmaßnahmen in Höhe von rund 23 000 Euro – ohne die ersten Kosten fürs Klima-Management-System – sei lächerlich. Dasselbe gelte für die „halbe Alibistelle“ für den EEA, „der sich mit Energie und nicht originär mit Klima beschäftigt“.

Auch das Argument, dass in der Sitzung zumindest ein Anfang gemacht wurde, wollen die Aktiven nicht gelten lassen. Schließlich seien die Ideen, die GAL und SPD eingebracht hatten, gar nicht erst zum Gegenstand der Diskussion geworden. Auch von diesen Fraktionen sei man enttäuscht, weil sie nicht für ihre Anträge gekämpft hätten. In Bezug auf alle anderen Fraktionen hoffe man „auf noch mehr Offenheit und Interesse für das Thema“.

Aus Sicht der „Parents for Future“ gibt es Möglichkeiten, sofort aktiv zu werden. Ein Aufruf an die Beschicker der kommenden Weihnachtsmärkte, keine Gaspilze zu betreiben, sei ein Schritt. Damit verbunden ist der Appell an die Besucher, sich einfach wärmer anzuziehen. Außerdem könne der Öffentliche Nahverkehr in den Weihnachtswochen doch umsonst oder für einen Euro pro Fahrt verkehren, verbunden mit einer gleichzeitigen Erhöhung der Parkgebühren. „Das wäre ein klares Signal.“ Kurz: „Im Klimaschutz bekommt unsere Stadt von uns derzeit eine wohlwollende 4-“, so „Parents für Future“.