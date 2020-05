Von Philipp Weber

Weinheim. Ein Hotel mit 135 Zimmern, eine Reha-Einrichtung mit 56 Betten, ein Zeitrahmen von rund 36 Monaten: Was Immobilienentwickler Max Zeitz und Gebäude-Inhaber Michael Rihm am Mittwoch zum Drei-Glocken-Center bekannt gaben, war – bei aller Vorsicht vor Superlativen – die Sensation zum Vatertag. Die Pläne um eine Neuausrichtung des früheren Fabrikgeländes und heutigen Einkaufs-, Wohn-, und Dienstleistungscenters dürften für Aufsehen sorgen – und für Diskussionen. Die RNZ fasst zusammen, was über das Projekt bekannt ist.

Projektentwickler Max Zeitz. F.: Dorn

Wo kommt das Hotel hin, wer soll dort nächtigen – und wo parken die Gäste? Der grob geschätzt 15 Millionen Euro teure Bau soll an der Straße "Am Hauptbahnhof" entstehen, zwischen der heutigen Eisdiele und dem Polizeirevier. Die heutige Gebäudezeile – dort gibt es unter anderem ein internationales Restaurant – wird weichen müssen. Erschlossen wird der Bau ebenfalls über die Straße "Am Hauptbahnhof": Hotelgäste, sowie Kunden und Nutzer anderer Einheiten im Center fahren unter der Hotelfassade hindurch und erreichen ein Parkdeck, das auch den "Hauptbau" des Centers anbindet. Die Zahl der Center-Parkplätze soll von 480 auf 600 wachsen.

Das Hotel soll spätestens im Mai 2023 fertig sein. Es wird zur US-Gruppe "Hampton by Hilton" gehören, die eigenen Angaben zufolge weltweit 1900 Standorte unterhält. In Weinheim soll es ein Drei-Sterne-Haus mit Frühstücksangebot werden: demnach vor allem ein Angebot Geschäftsreisende.

Wo findet man die geriatrische Rehabilitation – und was ist das überhaupt? Gegenwärtig besteht das Center aus drei Gebäudekomplexen und insgesamt 32.000 Quadratmetern Mietfläche. Da ist zunächst der rund 17.500 Quadratmeter umfassende "Hauptbau" mit der Eingangsrotunde an der B 3, in dem bis Ende Februar der Hit-Markt (5300 Quadratmeter) ansässig war und den viele wohl am besten kennen – auch anderer Einkaufsangebote wegen.

Es gibt aber auch noch die Gebäude zwei und drei, die einen Anteil von etwa 14.500 Quadratmetern beisteuern. Laut Projektentwickler Zeitz sind bis zu 4500 Quadratmeter vermietet. Auf den restlichen 10.000 Quadratmetern ist unter anderem das Gesundheitskonzept mit der geriatrischen Reha vorgesehen. Zu den geplanten 28 Doppelzimmern und rund 45 Arbeitsplätzen für Beschäftigte gibt es schon einen Namen: Laut Zeitz besteht reger Kontakt zu den oberbayerischen "Gesundheitsbetrieben Dr. Nikolaus Netzer". Geriatrische Rehabilitation bedeutet – vereinfacht –, dass ältere Menschen nach Unfällen und Erkrankungen von Spezialisten behandelt und soweit wiederhergestellt werden, dass der Schritt vom Krankenhaus ins Pflegeheim vermieden wird.

Hintergrund > 1884 startete die Teigwarenproduktion in Weinheim mit der "Ersten Badischen Dampfteigwarenfabrik". Firmengründer war Wilhelm Hensel. > Größere Schritte folgten von 1899 an [+] Lesen Sie mehr > 1884 startete die Teigwarenproduktion in Weinheim mit der "Ersten Badischen Dampfteigwarenfabrik". Firmengründer war Wilhelm Hensel. > Größere Schritte folgten von 1899 an mit Julius Zaiser (1870-1943), der das Unternehmen ausbaute. Bist heute erinnert eine Büste an der Werderstraße an ihn, ebenso wie an seine Nachfolger Siegfried (1926-2003) und Marianne Rihm (1922-2012), seine Tochter. > 1957 hinterließ ein Großbrand Zerstörungen, doch schon 13 Monate später stand der achtstöckige Neubau. Ein Tiefpunkt war 1989 erreicht, mit dem Flüssigei-Skandal. 1990 verkaufte Familie Rihm nach und nach ihre Anteile. > 2000 fusionierte Drei-Glocken mit Birkel. 2006 schloss der Weinheimer Standort. Die Mitarbeiter kamen nach Mannheim. web/RN-Industriekultur

[-] Weniger anzeigen

Gibt es weitere Pläne – und bleibt noch etwas vom "alten" Center übrig? Gerade in den Gebäuden zwei und drei soll noch mehr passieren. Rihm und Zeitz können sich vorstellen, hier "Ergänzendes Service-Wohnen" anzubieten. Auf einer bis zwei Ebenen würden dann Menschen leben, die die Reha-Einrichtungen in den Ebenen darunter nutzen. Im "Hauptbau" wird neben Hit – hier kommt es offenbar zum Rechtsstreit – auch die Drogeriekette Rossmann ausziehen. Von dieser will man sich Ende Juni trennen, in diesem Fall im Einvernehmen. Rossmann wolle der Neuausrichtung des Centers nicht im Wege stehen, hieß es am Mittwoch.

Das alles bedeute aber nicht, dass Wohnen, Einzelhandel oder Dienstleistungen (etwa das Fitnessstudio) keine Rolle mehr spielen, betont Experte Zeitz. So sei geplant, wieder einen Einzelhändler im Center anzusiedeln. Und das Thema Fitness sei integraler Bestandteil der neuen Quartiers-Idee, ebenso wie die Vermietung von Workingspaces, also etwa Konferenz-Räumen. Auch beim Thema Gastronomie werde sich etwas bewegen, kündigt Zeitz an. Auch hierzu gibt es Namen.

In welcher Gemengelage kamen die Pläne zustande – und weshalb sind sie möglicherweise brisant? Zeitz ist in Weinheim kein unbeschriebenes Blatt. Er entwickelt die ehedem "abgerockte" Karlsberg-Passage in das Karlsberg-Carré. Zwar sind die Arbeiten dort noch nicht beendet. Aber er sei stolz darauf, mit einem Handels-, Dienstleistungs- und Gesundheitskonzept die Vollvermietung erreicht zu haben, sagt Zeitz. Am Karlsberg stehen indes verschiedene Facharztpraxen und Therapieansätze im Vordergrund, keine Geriatrie.

Mit Drei-Glocken-Erbe Rihm kam er zusammen, nachdem Hit seinen Mietvertrag gekündigt hatte und eine Neuausrichtung des Centers bevorstand. Die beiden Entwickler berufen sich auf einen Bebauungsplan aus der ersten Amtszeit von Alt-OB Heiner Bernhard. Die damaligen Beschlüsse gestatten weitere Bautätigkeiten auf dem Gelände der früheren Nudelfabrik – und Beherbergungsbetriebe.

Apropos Bebauungsplan und Hotelkonzept: Erst Anfang Dezember hatte der Gemeinderat mehrheitlich einem Hotel an der Mannheimer Straße den Weg geebnet. Ein Freudenstädter Investor machte das Rennen – nachdem er sein ursprüngliches Konzept mit 120 Zimmern auf 105 Zimmer abgespeckt hatte. Ob er sich freut, wenn ihm und anderen Hoteliers ein 135-Zimmer-Haus vor die Nase gesetzt wird?

Für ihn sei das nicht die entscheidende Frage, so Zeitz. Er wisse, dass die Hotelentwicklung in der Region lange an Weinheim vorbei gegangen sei – und sich mit dem angedachten Hotelbau (nicht nur!) für seine Standorte Möglichkeiten auftun. Er ist indes auch bei der geriatrischen Reha nicht der Erste: So haben die Gesundheitszentren Rhein-Neckar eigens Räume für eine derartige Vorrichtung gebaut, an der Röntgenstraße. Sie sollen bald bezogen werden.

Update: Donnerstag, 21. Mai 2020, 17.37 Uhr

Von Philipp Weber

Weinheim. Die Bombe platzte am Mittwochnachmittag: Michael Rihm, Inhaber des Drei-Glocken-Centers, plant gemeinsam mit Projektentwickler Max Zeitz eine Neuausrichtung des Areals am Hauptbahnhof Weinheim. Dort, in der Straße "Am Hauptbahnhof", soll ein Drei-Sterne-Hotel mit 135 Zimmern entstehen. Die Arbeiten an dem neuen Quartier sollen im Mai 2023 beendet sein. Nach ersten Schätzungen sollen rund 15 Millionen Euro investiert werden.

Rihm und Zeitz berufen sich dabei auf einen Bebauungsplan aus dem Jahr 2007. Dieser erlaube die Einrichtung von Beherbungsangeboten auf dem Gelände der früheren Nudelfabrik. Zeitz und Rihm betonen zudem, dass ihre Zusammenarbeit offiziell erst seit dem 8. März bestehe. Zeitz ist in Weinheim bereits als Entwickler und Inhaber des Karlsberg-Carrés bekannt.

Anlass der Zusammenarbeit war die Kündigung von Rihms Ankermieter Hit-Markt. Rihm behält sich weiter rechtliche Schritte gegen Hit vor, der Mietvertrag wäre noch 10 Jahre gelaufen. Doch plant er mit Zeitz bereits die Neuausrichtung des Drei-Glocken-Centers, das eine Gesamtmietfläche von 32.000 Quadratmetern hat. So hat der Drogeriemarkt Rossmann bereits angekündigt, das Center zum 26. Juni zu verlassen, um der Weiterentwicklung nicht im Wege zu stehen. Dennoch planen Zeitz und Rihm wieder einen Einzelhändler anzusiedeln.

Neben dem Hotel werde auch ein geriatrisches Reha-Angebot mit 28 Doppelzimmern Teil der Neuausrichtung. Hinzu komme ein sogenanntes "Ergänzendes Service-Wohnen" für Menschen, die das Reha-Angebot nutzen. Außerdem denken die beiden Entwickler an die Vermietung von sogenannten "Working Spaces". Dabei handelt es sich unter anderem um Konferenzräume, die Interessenten auf Zeit anmieten können.

Mit dem Gesamtprojekt wolle Zeitz ein Quartier entwickeln, sagt er. Ein Bestandteil ist heute schon vorhanden: das Fitness-Center im oberen Hauptbau.

Die Zahl der Parkplätze soll von heute 480 auf künftig 600 wachsen. Mithilfe der neuen Parkdecks sollen die Dienstleistungsangebote auch von der Bahnhofsseite aus erreichbar sein.