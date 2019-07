Von Günther Grosch

Weinheim. Im Leben war er ein kraftvoller Kämpfer, Macher und fleißiger Arbeiter, der fast bis zuletzt noch Tag für Tag die Ärmel hochkrempelte. In den Tod aber ist er still und leise gegangen. Heinz Lammer ist am vergangenen Montag im Alter von 87 Jahren verstorben. "Mister AC" wurde der Ehrenvorsitzende nicht nur im Kreise des Athletik Clubs 1892 Weinheim respektvoll genannt, an dessen vorderster Stelle er 25 Jahre lang stand und den er zum mitgliederstärksten Verein der Zweiburgenstadt formte.

"Wer AC Weinheim sagt, kommt um den Namen Heinz Lammer nicht herum", würdigen Vorstandschaft und Geschäftsführung den Verstorbenen. "Nicht zuletzt der moderne Sportpark an der Waidallee ist sein Werk und sein Vermächtnis." Rund 2500 Mitglieder zählte der AC, als ihn Lammer im Jahr 1992 als Vorsitzender übernahm.

Er wollte nicht Deutschlands ältester Vereinsvorsitzender sein

Als er ein Vierteljahrhundert später eine erneute Kandidatur um dieses Amt ausschlug, standen über 8000 ACler in mehr als zwei Dutzend Abteilungen zu Buche. Konsequenterweise wurde Lammer 2017 zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Zu seiner Hoch-Zeit zählte der AC 9496 Mitglieder und stand kurz davor, die 10.000 er-Marke zu knacken.

"Nicht lange reden, sondern handeln", lautete eine von Lammers Maximen. Schon früh stellte er die Weichen für das Projekt AC Sportpark an der Waid-allee. Was er beherzt anpackte, das gelang ihm auch, wie der 1998 erfolgte Bau der Sportstätte und deren schon kaum fünf Jahre später notwendige Erweiterung zeigen - bei der er selbst noch Hand anlegte.

Der gelernte Fliesenleger und Kachelofenbauer Lammer war am 1. Juli 1946 in den damals knapp 300 Mitglieder zählenden Athletik Club eingetreten. Dort machte er sich zunächst als erfolgreicher Gewichtheber einen Namen. Nach seiner aktiven Zeit übernahm er zehn Jahre lang das Amt des Geschäftsführers, ehe er 1992 in der Nachfolge eines anderen großen Mannes des AC, Hermann Schütz, dessen Amt als Vorsitzender übernahm. "Die Namen von Hermann Schütz und Heinz Lammer sind untrennbar mit der Erfolgsgeschichte des Vereins verbunden", verdeutlicht der amtierende AC-Vorsitzende Thomas Schulz. "Ohne die Beiden nähme der AC nicht die Stellung ein, die er heute innehat."

Er sei sich bewusst, dass er nach seinen 25 Jahren als Vorsitzender in dem Verein tiefe Spuren hinterlasse, hatte Heinz Lammer 2017 bei seinem Abschied von der AC-Bühne selbstbewusst geäußert. Er habe zwar Schulden gemacht, aber dennoch immer gut gewirtschaftet. "Ohne Risiko kein Gewinn", so Lammer im Bewusstsein darüber, ein wohl bestelltes Haus zu hinterlassen.

"Ich hätte noch gerne weitergemacht. Aber ich will nicht der älteste Vereinsvorsitzende in Deutschland werden", begründete er damals seinen Amtsverzicht und Rückzug ins zweite Glied ein Jahr vor Ablauf der regulären Amtszeit.

Die Auszeichnung mit der Ehrennadel der Stadt Weinheim im Jahr 2004 und die Verleihung der Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg zwei Jahre später belegen die hohe Anerkennung und Wertschätzung, die Heinz Lammer auch über die Grenzen der Zweiburgenstadt hinaus genoss.

Info: Die Trauerfeier für Heinz Lammer findet am morgigen Freitag, 5. Juli, um 11 Uhr in der Friedhofskapelle Weinheim statt. Die Urnenbeisetzung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt im engsten Familienkreis. Anstelle von Blumen und Kränzen bitten seine Hinterbliebenen im Sinne von Heinz Lammer um eine Spende für die Deutsche Herzstiftung bei der Frankfurter Sparkasse IBAN DE71.5005.0201.0000 9030 00, Stichwort: "Trauerfall Heinz Lammer".