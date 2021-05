Weinheim. (max) Drei Jahre Freiheitsstrafe. So lautet das Urteil gegen den Angeklagten Richard Z., der im November 2019 im damaligen "Hit"-Markt mehrere Flaschen Rum gestohlen sowie Angestellte und Polizeibeamte auf dem Parkplatz des Drei-Glocken-Centers bedroht hatte. Die Entscheidung fiel am Donnerstag vor dem Landgericht in Mannheim.

Z. versuchte im vorletzten Jahr, den Alkohol zu stehlen, um ihn anschließend zur Beschaffung von Drogen zu veräußern. Als ihn eine Kassiererin stellte, wollte er sich davonmachen. Als ihm daraufhin zwei Angestellte des seit März 2020 geschlossenen Supermarkts folgten, bedrohte er zunächst diese sowie im weiteren Verlauf zwei in der Zwischenzeit eingetroffene Polizeibeamte mit einem Messer. Am Ende wandte er die Klinge gegen sich selbst und drohte mit Selbstverletzung. Durch den Einsatz von Pfefferspray konnte er festgenommen werden. Der 65-Jährige war nach eigenen Angaben mit 19 Jahren erstmals mit Marihuana in Berührung gekommen, rutschte dann schnell in die Kokain- und Heroinsucht ab.

Es gelang ihm nicht mehr, der Abwärtsspirale aus Drogensucht und Beschaffungskriminalität zu entrinnen. Der Psychiatrische Sachverständige des Mannheimer "Zentralinstituts für Seelische Gesundheit", Peter Gass, hatte Z. begutachtet. Das war notwendig, um in Erfahrung zu bringen, ob dem Angeklagten mit der Unterbringung in einer Entzugsklinik mehr gedient wäre als mit einer Gefängnisstrafe. Da Entziehungskuren in der Vergangenheit bei Z. keinen Erfolg gezeitigt hatten, er krank und – gemessen an seinem bisherigen Lebensstil – schon sehr alt sei, riet Gass von einem Maßregelvollzug in einer Entzugseinrichtung ab.

Die Anklage hatte eine Haftstrafe von über fünf Jahren gefordert. Der Verteidiger Zs., Ekkart Hinney, sagte der RNZ dazu: "Das ist eine atemberaubende Strafvorstellung bei einem so alten Mann, das ist ja überzogen." Er beantragte eine Strafe von zwei Jahren und sechs Monaten. Richter Michael Pfau wählte mit drei Jahren eher den Mittelweg.