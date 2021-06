Im Süden des Lützelsachsener Baugebiets „Ebene“ soll der Regionalplan künftig ausdrücklich Landwirtschaft vorsehen. So entschied es der Gemeinderat am Mittwoch. Foto: Dorn

Von Philipp Weber

Weinheim. Es war eine denkwürdige Debatte, die zu denkwürdigen Ergebnissen führte. Der Gemeinderat hat am Mittwoch über die Stellungnahme Weinheims zur Fortschreibung des einheitlichen Regionalplans entschieden. Herausgekommen ist ein Kompromiss, den allerdings weder die Verwaltung noch eine der Parteien und Gruppierungen so eingefordert hatten: Im Großen und Ganzen kann die Verwaltung ihre Forderungen an die Regionalplaner so weitergeben, wie vorgesehen. Der "Gegenantrag" der GAL scheiterte.

Allerdings werden nicht so viele Flächen "weiß" – also ohne regionalplanerischen Vorrang und damit für Entwicklungen jedweder Art interessanter – wie von der Stadtplanung gewollt: Denn das Gebiet "Südlich Lützelsachsen Ebene" soll im Regionalplan zur Vorrangfläche für Landwirte werden. Der entsprechende Antrag aus Lützelsachsen erhielt eine Mehrheit.

> Warum geheim abgestimmt wurde: Im Verlauf der Ratsdebatte beantragte Heiko Fändrich (CDU) geheime Abstimmungen. Der Druck von Interessengruppen und Öffentlichkeit auf die Stadträte sei massiv angewachsen. Es müsse jedoch möglich bleiben, dass die Mandatsträger nach bestem Wissen und Gewissen über die Zukunft der Stadt entscheiden. Freie Wähler und SPD unterstützten seinen Antrag – der damit mehrheitsfähig war.

Die Gegenreaktion folgte auf dem Fuße: Vertreter von GAL und "Die Linke" übten auf ihren Facebook-Seiten scharfe Kritik. Die Bürger müssten wissen, wie sich ihre Volksvertreter zu zentralen Fragen der Stadtentwicklung positionieren, so der Tenor. So begann der Abstimmungsmarathon, wobei die Sitzungspause dank der "dazwischengeschobenen" Bürgerfragestunde überschaubar blieb.

> Die Abstimmungsergebnisse: Die erste geheime Abstimmung betraf das Gebiet "Breitwiesen". Auch diese sind im Regionalplan eine "weiße" Fläche, was GAL, FDP und "Die Linke" ändern wollten: Sie verlangten einen Vorrang für die Landwirtschaft und beriefen sich auf den Bürgerentscheid 2013, in dem sich die klare Mehrheit der Weinheimer Wähler gegen eine Entwicklung dieses Gebiets ausgesprochen habe. Der Antrag scheiterte knapp: Es gab 15 Ja-, 16 Neinstimmen und eine Enthaltung. Brisant ist, dass das Gremium nicht vollzählig war. Dem Vernehmen nach konnten einige Stadträte aus persönlichen Gründen nicht an der Sitzung teilnehmen, gerade in den Reihen der GAL vermisste man das eine oder andere junge Gesicht. Für die Gegner einer Breitwiesen-Entwicklung war das bitter.

Mit 14:17 wurde der Antrag des Hohensachsener Ortschaftsrats abgelehnt: Dieser sah vor, neben den Gebieten "Hohensachsen West III" und "Hohensachsen Hinter den Zäunen" das Areal "Quentelberg" als "weiße Fläche" in den Regionalplan aufzunehmen. Damit wollten die Freien Wähler aus dem Ortsteil der Stadt eine größere Auswahl an potenziellen Entwicklungsflächen aufzeigen. Die Überraschung des Abends gelang Susanne Tröscher: Sie hatte im Lützelsachsener Ortschaftsrat beantragt, die Flächen im Süden der dortigen Ebene für Landwirte zu reservieren – und sich mit einer weiteren Ja-Stimme und mehreren Enthaltungen durchgesetzt. Nun folgte der Gemeinderat dieser Empfehlung mit 17:15 Stimmen.

Eine Niederlage erlitt die GAL. Das Gremium sprach sich mit 11:19 Stimmen gegen den Antrag der lokalen Grünen aus. Diese hatten gefordert, dem Regionalverband keine weiteren "weißen Flächen" vorzuschlagen – und dabei auf die Beschwerden aus den Ortsteilen und die sich zuspitzende Klimakrise verwiesen. Dabei bezogen sie sich auf Gebiete, die regionalplanerisch als Grünzüge ausgewiesen sind – und die von diesem Vorrang befreit werden sollen. Beispiele sind das Gebiet "Hinter den Zäunen", aber auch ein Bereich zwischen Sulzbach und Sulzbach West. Stattdessen schlug die GAL vor, beim Regionalverband auf mehr bauliche Innenentwicklung hinzuwirken. Die anderen Fraktionen reagierten erbost.

Der Antrag der Verwaltung passierte das Gremium schließlich mit 18 Ja-, zwölf Nein-Stimmen und einer Enthaltung.

> Was an Folgen absehbar ist: Entsprechend der Beschlusslage wird die 7,5 Hektar große Fläche "Zwischen Sulzbach-West und Sulzbach – nördlicher Teilbereich" von bisherigen Restriktionen (vorbeugender Hochwasserschutz, Regionaler Grünzug) befreit. Damit wird sie aber nicht zwingend zum Baugebiet, ebenso wenig die anderen "weißen" Gebiete. Zunächst wollen OB Manuel Just und die Fraktionen mit den Bürgern erörtern, wie Weinheim überhaupt weiterentwickelt wird. Stichwort: Zukunftswerkstatt. Erst danach könnten hier oder dort – aber nicht überall – Baugebiete entstehen. Das wiederum müsste dann der Gemeinderat entscheiden.

Für "Hohensachsen Hinter den Zäunen" (3,7 Hektar) gilt das gleiche, abgesehen von der Hochwasserthematik. Das Gebiet "Hohensachsen West III" (4,8 Hektar) bleibt frei von Vorrängen, also "weiß". Hinzu kommt noch eine Fläche im Süden von Sulzbach. Hier wollten die Regionalplaner einen Vorrang für den Wohnungsbau, die Stadt belässt es jedoch bei einer "weißen Fläche", um die Zukunftswerkstatt nicht vorwegzunehmen.

Die Fläche "Südlich Lützelsachsen Ebene" ist raus. Das gilt nicht nur für die Fläche selbst, sondern auch für ihre acht Hektar: Die hätten als Tauschfläche herangezogen werden können. Was nicht unerwähnt bleiben darf: Wären hier tatsächlich Wohnungen gekommen, hätten Probleme mit nahe gelegenen Verkehrswegen gelöst werden müssen. Kindergarten und S-Bahn wären aber da gewesen.