Von Marco Partner

Weinheim. Das Fliegen lernte er im Grunde schon, bevor er richtig Fahrrad fuhr. Dass die Kunst, durch die Lüfte zu schweben - per Gleitschirm, Segelflieger oder Drache - seine größte Leidenschaft ist, verrät Holger Eichhorn eher am Rande. Der 75-Jährige ist bekannt für seine Abenteuerlust, für seine Ausdauer auf dem Mountainbike, aber auch für seine bescheidene und zurückhaltende Art. Jedes Jahr präpariert er die Strecke für den Odenwald Bike Marathon (OBM). Seine berühmt-berüchtigten Touren für den Geo-Naturpark aber hat er in diesem Jahr anlässlich seines großen Geburtstagsjubiläums an den Nagel gehängt.

Tief in die Geschichte des Odenwalds tauchte Eichhorn bei seinen Erkundungstouren ein. Kondition musste man mitbringen, um sich auf die 30 bis 50 Kilometer langen Fahrten zu begeben. Aber auch gut gespitzte Ohren, denn die Streifzüge durch die heimische Fauna lebten auch von den spannenden Erzählungen des Weinheimers. Ob der Ausflug zum Weißen Stein und Heiligenberg führte oder zur Halbhöhle am Wildeleutestein: Stets hatte Eichhorn ein paar geheimnisvolle Sagen auf Lager. "Märchen für Erwachsene", wie er sagt. "In den Felsformen aus Granit soll ein Hund leben, mit glühenden Augen", sagt er lachend. Und verrät dann doch mit ernster Miene, das einst Waldbewohner dort hausten, die als Hilfskräfte für die Bauern arbeiteten.

Seit diesem Jahr unternimmt Eichhorn Touren mit fahrradbegeisterten Kindern im Auftrag für Markus Kunkel und den Geo-Naturpark. "Kids on Bike" heißt das Angebot. Ganz sein lassen kann und will es der 75-Jährige eben nicht, schließlich kennt er das Radwegenetz über Stock und Stein wie seine Westentasche "Die Kinder sind sehr wissbegierig, mit Eifer bei der Sache und schrecken vor nichts zurück. Es macht unheimlich viel Spaß mit ihnen", sagt er.

Dabei lernte Eichhorn den Radsattel selbst erst relativ spät schätzen und lieben. "Da war ich schon 42 Jahre alt. Ein Freund hatte ein Alu-Rad gekauft, und dann gefragt, ob ich es nicht haben will", erinnert er sich. 1985 war das, in dem Jahr, als das Mountainbike-Phänomen von Amerika nach Europa schwappte. Dank seines sportlichen Drahteselgefährten erkundete Eichhorn die entlegensten Winkel im Odenwald. Und sah die Heimat mit neuen Augen.

"Ich mag es, in der freien Natur zu sein, Wald und Wiesen auf mich wirken zu lassen. Weg von der Straße, vom Lärm und Gestank. Aber ich mag es auch, richtig zu schwitzen. Die Dusche danach, da fühle ich mich wie neugeboren", erzählt er. Für den einstigen Kameramann war der Radsport auch ein schöner Ausgleich zum Beruf. Altkanzler wie Helmut Schmidt, Helmut Kohl und Willy Brandt hatte er vor der Linse, oder Sowjet-Staatschef Michail Gorbatschow und die "Eiserne Lady" Margret Thatcher. Langweilig wurde ihm mit Eintritt der Rente aber nie.

Denn immer noch unternimmt Eichhorn große Touren, wenn auch eher privater Natur. Mit einem Münchner Kollegen radelt er jeden Sommer drei bis vier Tage durch den Odenwald. "180 Kilometer kommen schon zusammen, aber wir wollen keine Rekorde brechen", betont er.

Auch die OBM-Strecke ist er noch nie auf Zeit gefahren. Und dann gibt es da ja noch seine viel größere Leidenschaft: das Fliegen. "Es liegt mir in den Genen, schon als Kind habe ich Federn gesammelt", sagt er. Manche hat er aufgehoben. Filigran wirken sie, wie eine Tragfläche. Schon mit elf Jahren trat Eichhorn dem Modellflugsportverein bei, Schritt für Schritt beziehungsweise Flug um Flug erlernte er das Segel- (1958), Drachen- (1975) und 1990 das Gleitschirmfliegen.

"Beim Segelflug ist man wie in einem Kokon, beim Drachenflug dagegen fast so frei wie ein Vogel. Man ist ganz unmittelbar den Naturgewalten ausgeliefert, kann aber viel schneller wenden und reagieren", erklärt er. Angst vor Höhen habe er keine: "Es ist ein Gefühl der Glückseligkeit, so nah am Himmel zu sein."

Nur einmal hing sein Leben sprichwörtlich am seidenen Faden. Beim einem Gleitschirmflug über Schriesheim wird der Oberflockenbacher im Sommer 2016 zwischen Strahlenburg und Branich von starkem Gegenwind überrascht. "Er hinderte mich daran, vom Tal in die rettende Ebene zu gelangen", erklärt er. "Aber ich musste zusehen, dass ich möglichst weich lande." Und so setzt Eichhorn gekonnt zur Notlandung in den Baumwipfeln des Branichs an. Sogar die Höhenretter der Feuerwehr aus Ludwigshafen müssen anrücken, und seilen ihn aus etwa 20 Metern Höhe ab. "Langweilig wird es bei mir zumindest nie. Aber es muss nicht gerade eine Baumlandung sein", sagt er. Heute kann er darüber lachen.