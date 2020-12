Weinheim. (web) Das Weinheimer Drei-Glocken-Center wird Standort für eines von zwei Kreisimpfzentren (KIZ) im Rhein-Neckar-Kreis. Das teilte ein Behördensprecher am Donnerstag mit. Bereits am Mittwoch war bekannt gegeben worden, dass die Großen Kreisstädte Sinsheim und Weinheim Standorte werden. Damit erfahren der südliche und der nördliche Teil der Region besondere Berücksichtigung, da es in Heidelberg ein Zentrales Impfzentrum des Landes geben soll, welches ebenfalls der Rhein-Neckar-Kreis betreibt. Die Kreisstandorte hatte Landrat Stefan Dallinger vorgeschlagen, das zuständige Sozialministerium war ihm gefolgt.

Dass die Weinheimer und die Bürger aus den Umlandgemeinden vom Kreisimpfzentrum profitieren, war am Mittwoch auch Thema im Weinheimer Gemeinderat. Er überlasse die Bekanntgabe des konkreten Standorts dem Rhein-Neckar-Kreis, sagte Oberbürgermeister Manuel Just. Er verriet jedoch, dass innerhalb der Zweiburgenstadt zwei Örtlichkeiten im Gespräch gewesen waren. Den "Zuschlag" erhielt das verkehrsgünstig gelegene Einkaufszentrum zwischen Hauptbahnhof und Bundesstraße 3, dessen größte Einzelfläche bekanntlich leer steht: Der Ankermieter Hit-Markt hatte seine 3600 Quadratmeter große Fläche Ende März endgültig verlassen. Der Verkaufsbetrieb war schon vorher ausgelaufen.

Nach Angaben des Rhein-Neckar-Kreises sollen die Kreisimpfzentren von Mitte Januar an in Betrieb gehen. Im Verlauf der Weinheimer Gemeinderatssitzung ging Stadtrat und Landtagsabgeordneter Hans-Ulrich Sckerl (Grüne) auf die weitere Zeitschiene ein: Danach sollen zunächst vulnerable Personengruppen geimpft werden, ebenso wie Menschen, die Berufen mit hoher Infektionswahrscheinlichkeit nachgehen. Die "breite Masse" soll von März an nach und nach an der Reihe sein, so der Grünenpolitiker. Mit langen Schlangen müsse man nicht rechnen, die anstehende Massenimpfung verlaufe exakt nach Plan.