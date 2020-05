Weinheim. (pol/rl) Ein Streit zwischen zwei Männern vor einer Tankstelle eskalierte am Mittwochabend. Laut Polizeibericht gerieten die Männer kurz nach 20 Uhr in Streit, der in einer Messerstecherei endete. Dabei soll ein 40 Jahre alter Mann mit mehreren Messerstichen einen 57-Jährigen lebensgefährlich verletzt haben. Nach seiner notärztlichen Behandlung vor Ort kam er mit einem Rettungswagen in eine Klinik, wo er notoperiert wurde. Der Tatverdächtige wurde noch am Tatort festgenommen.

Am Nachmittag teilte die Polizei mit, dass beide Männer Nachbarn sind. Warum sie vor dem Gebäude, in dem sie wohnen, in Streit gerieten, das ist den Ermittlern noch nicht klar. Die Auseinandersetzung verlagerte sich in der Folge über die unmittelbar angrenzende Bergstraße (Bundesstraße B3) vor das gegenüberliegende Gelände einer Tankstelle, wo letztendlich der Jüngere auf den Älteren eingestochen habe.

Die Tatwaffe, ein Klappmesser, wurde sichergestellt. Bei der Durchsuchung wurde bei dem 40-Jährigen zudem noch ein weiteres Messer in der Hosentasche gefunden. Darüber hinaus war der Verdächtige zur Tatzeit alkoholisiert. Das Ergebnis der Blutuntersuchung steht noch aus.

Das 57-jährige Opfer wurde nach seiner notärztlichen Behandlung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht, wo es notoperiert wurde. Nach derzeitigem Kenntnisstand besteht akute Lebensgefahr.

Gegen den Tatverdächtigen wurde noch am Donnerstagnachmittag Haftbefehl erlassen.

Die Hintergründe der Tat sind nach wie vor unbekannt und Gegenstand weiterer Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Kriminalkommissariats Mannheim.

Update: Donnerstag, 28. Mai 2020, 16.54 Uhr