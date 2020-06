Weinheim. (pol/mare) Ein 29-jähriger Mann begrapschte am Sonntagmittag am Hauptbahnhof in Weinheim zwei Frauen. Das berichtet die Polizei.

Zunächst näherte sich der Mann am Bahnsteig einer 16-Jährigen, umklammerte sie von hinten und griff ihr kräftig an die Brüste. Als die Jugendliche um Hilfe rief, eilten mehrere Passanten herbei und forderten den 29-Jährigen auf, von der jungen Frau abzulassen. Da dieser die Umklammerung jedoch nicht löste, zogen die Zeugen den Mann von der jungen Frau weg.

Anschließend stieg der Täter in einen am Gleis stehenden Zug ein und umklammerte hier eine 17-jährige Frau, die zuvor Hilfe geleistet hatte, in gleicher Weise und fasste auch dieser an die Brüste. So zog er die Frau an sich und setzte sie auf seinen Schoß. Auch hier schritten Fahrgäste ein und befreiten die junge Frau aus der Umklammerung.

Von Zeugen wurde der Mann bis zum Eintreffen der Polizei im Zug festgehalten. Er wurde zunächst zum Polizeirevier Weinheim gebracht und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Obhut einer Fachklinik gegeben. Gegen ihn wird nun wegen sexueller Belästigung ermittelt.