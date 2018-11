Von Stefan Zeeh

Heddesheim. Er wird größer und größer - der Heddesheimer Weihnachtsmarkt. Was vor mehr als zwei Jahrzehnten mit wenigen Schaustellern begann, hat nun mit mehr als 60 Ständen nicht nur eine beachtliche Größe erreicht. Der Weihnachtsmarkt auf dem Dorfplatz wird längst auch in der Region wahrgenommen.

"Der Zuspruch von Besuchern und Standbetreibern ist da", sagte Bürgermeister Michael Kessler bei einem Pressegespräch zum am ersten Adventswochenende stattfindenden Weihnachtsmarkt. Damit dies so bleibt, haben sich die Organisatoren aus der Gemeindeverwaltung um Jasmin Hohmann und Bauhofleiter Wolfgang Unverricht auch für dieses Jahr wieder einige Neuerungen einfallen lassen.

"Wir haben den Bereich am Rathaus neu gestaltet, der lag immer etwas im Dunkeln", stellte Hohmann die Veränderungen vor. So wird es etwa im Bereich der Sparkasse zur Zeit des Weihnachtsmarkts nicht nur eine Kaffeebar und einen Stand geben, an dem Heddesheimer Bier ausgeschenkt wird, sondern auch eine "Eisstockschießbahn".

Diese verfügt zwar über keine Eisfläche, dafür ist sie mit ihrer Kunststoffbahn, auf der die Eisstöcke bewegt werden, vom Wetter unabhängig. "Die Eisstockschießbahn ist 9,5 Meter lang und 2,5 Meter breit", nannte Unverricht einige Details zu dieser Attraktion. Beim Eisstockschießen gibt es auch etwas zu gewinnen. Der Bund der Selbstständigen Heddesheim hat hierfür Sach- und Geldpreise ausgelobt, und zwar sowohl für Einzelpersonen als auch für aus drei Personen bestehende Teams.

Im Bereich Dorfplatz/Scheune wird mit einem Kinderkarussell besonders für die kleinen Weihnachtsmarktbesucher eine Attraktion aufgebaut. Betrieben wird das Karussell von verschiedenen Fördervereinen, wie dem der Karl-Drais-Schule, des katholischen Kindergartens und dem Förderverein für evangelische Kirchenmusik. Die Einnahmen kommen den Fördervereinen zu Gute.

Das Kinderkarussell stellt noch eine weitere Besonderheit dar: Es ist nämlich eine gemeinsame Anschaffung der Gemeinde Heddesheim, der Stadt Viernheim und der Stadtwerke Viernheim, wie Kessler erläuterte. So wird dieses Karussell auch auf dem zwei Wochen später stattfindenden Weihnachtsmarkt in der Nachbargemeinde zu finden sein. Aber das ist nicht die einzige Verbindung der beiden Weihnachtsmärkte. Wie bereits im vergangenen Jahr gibt es wieder die Aktion "Weihnachtszeit unter Nachbarn", bei der die Gemeinde Heddesheim und die Stadt Viernheim einen gemeinsamen Nachbarschaftstag auf ihren Weihnachtsmärkten ausrichten.

So sind die Viernheimer am Freitag, 30. November, dazu eingeladen, dem Heddesheimer Weihnachtsmarkt einen Besuch abzustatten. Das Gleiche gilt für die Heddesheimer Einwohner am Freitag, 14. Dezember, für den Weihnachtsmarkt in Viernheim. Die ersten 50 Heddesheimer bekommen außerdem bei Vorlage des dazugehörigen Aktionsflyers an der Städtepartnerschaftshütte auf dem Viernheimer Weihnachtsmarkt einen Glühwein geschenkt.

Info: Die Flyer mit dem Programm des Heddesheimer Weihnachtsmarkts und zur Aktion "Weihnachtszeit unter Nachbarn" liegen in den öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde und in einigen örtlichen Geschäften aus. Das Programm ist auch hier abrufbar