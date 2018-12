Hirschberg/Heddesheim. (keke) Was den Jahresabschluss 2017 und den Lagebericht des Gruppenwasserversorgungsverbandes Obere Bergstraße betrifft, bescheinigte dessen Vorsitzender, Heddesheims Bürgermeister Michael Kessler, dem Ganzen (fast) eine "Punktlandung". In der Bilanzsumme des Jahresabschlusses von knapp 1,4 Millionen Euro entfallen auf der Aktivseite auf das Anlagevermögen rund 1,1 Millionen und auf das Umlaufvermögen 278.000 Euro.

Auf der Passivseite stehen beim Eigen-kapital 410.000 Euro und bei den Verbindlichkeiten 896.000 Euro zu Buche. Die Summe der Erträge und der Aufwendungen gleichen sich mit jeweils 696.749 Euro aus. "Ein Jahresgewinn oder ein -verlust sind nicht entstanden", so Kessler. Beim Wasserbezug schlagen für Heddesheim 689.501 und für Hirschberg 579.601 Kubikmeter zu Buche. Damit beträgt der von Heddesheim zu zahlende Anteil 276.407 Euro und der von Hirschberg 232.350 Euro. Von den Verbandsmitgliedern einstimmig gebilligt wurden der Wirtschaftsplan für 2019 mit 773.670 Euro in den Aufwendungen und Erträgen sowie der Vermögensplan mit 435.000 Euro in den Einnahmen und Ausgaben.

Eine Kontrolle der Niedrig- und Hochzonenbehälter durchs Gesundheitsamt ergab "nichts Gravierendes, was die Wasserqualität beeinträchtigen könnte", so Kessler. Die Qualität erfülle alle Anforderungen der Trinkwasserverordnung. Dabei würden die Untersuchungsmethoden immer diffiziler, weil immer mehr zu untersuchende Stoffe auftauchten, so der Vorsitzende. Unter anderem wurde das Trinkwasser erstmals auf Radioaktivität untersucht.