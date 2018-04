Von Karin Katzenberger-Ruf

Weinheim. "Ich freu’ mich immer, wenn ich nach Hause komme", sagt Jochen Pöhlert-Schulte. Dazu hat der Musiklehrer, der von seiner Wohnung aus über das Gerberbachviertel blicken kann, auch allen Grund. Der Enkel von Maler Victor Schulte (1887-1972) hat einfach ein Händchen für originelle Möbelstücke, die zum Teil vom Flohmarkt stammen. Auf der "Chaiselongue" machen sich gern mal die beiden getigerten Kater lang. An den Wänden hängen Bilder des Großvaters, der in seiner Studienzeit mit Pablo Picasso und August Macke befreundet war und nach dem in Hannover eine Straße benannt ist.

Dort kam Jochen 1957 zur Welt. Weitere Stationen in seinem jungen Leben waren London, Ludwigshafen und schließlich Weinheim. Als 15-Jähriger war er 1973 der jüngste Student an der Musikhochschule in Mannheim. Sein Fach: klassische Gitarre. Wie er zu diesem Instrument kam, ist in seinem Buch mit dem Titel "Eines Tages schreib’ ich ein Buch darüber" und dem Untertitel "Milieu-Studien&Weltsichten" nachzulesen.

Schuld war demnach sein jüngerer Bruder Philipp, der sich zu Hause hin und wieder einen Streich erlaubte - und die Klingel abstellte. Aber eben nicht an dem Tag, als ein Arbeitskollege des Vaters an der Tür klingelte, um der Mutter eine Gitarre zum Kauf anzubieten. Sie brachte sich das Instrument selbst bei, und wenige Wochen später erwachte auch in Jochen der Wunsch, das Gitarrenspiel zu beherrschen. Seit fast vier Jahrzehnten gibt er nun Gitarrenunterricht an der Musikschule Badische Bergstraße.

Er empfindet seinen Beruf als Berufung und den Kontakt zu den Jugendlichen als äußerst erfrischend. Die Unterrichtsräume befinden sich inzwischen in der ehemaligen Karrillon-Schule. Dort sind einige Skulpturen von Jochen Pöhlert-Schulte zu bewundern, angefertigt aus Teilen von Instrumenten, ausgedienten Klaviertastaturen, Flöten, Geigen.

Eine Gitarren-Skulptur - aufgeschäumt, vergipst, mit grauer Farbe bemalt - hat Jochen Pöhlert-Schulte bei sich vor der Eingangstür stehen. Woher kommt sein Doppelname? Der Musiker nennt den Jazz-Gitarristen Werner Pöhlert (1928-2000) seinen musikalischen "Ziehvater". Der Lebensgefährte seiner Mutter war sein Lehrer, sein Vorbild. Weil es innerhalb einer sogenannten "Erwachsenen-Adoption" möglich war, dessen Namen anzunehmen, tat er das.

Als Co-Autor und Illustrator war Jochen an Veröffentlichungen von Werner Pöhlert beteiligt, schrieb aber auch selbst Bücher für Musikverlage. Das "Ohrenbuch" zum Beispiel. Und nun ließ er einfach mal 500 Exemplare seines jüngsten Werks drucken. Dieses umfasst rund 170 Seiten und eignet sich mit 27 kleinen Geschichten bestens zum "Querlesen". Selbstredend hat Pöhlert-Schulte eine Botschaft. Oder besser gesagt: Viele kleine Botschaften, verpackt in alltäglichen Beobachtungen seit frühester Kindheit. Das kann im feinen Restaurant sein, in dem ein Kellner etwas tut, was man jedem Kind verbieten würde. Oder einfach auf der Straße.

Gegensätze setzt der Autor auch gern mit dem Zeichenstift in Szene. "1973, samstags in der Fußgängerzone", steht über eine Abbildung, auf der ein Mann mit der Zeitschrift "Wacht auf" für die KPD wirbt und eine Frau mit der Zeitschrift "Erwachet" für die Zeugen Jehovas. Bezeichnend für jene Zeit ist auch die Karikatur vom Arbeiter in der Latzhose, der offenbar nicht so ganz versteht, warum die Intellektuellen neben ihm zum Kampf für die Arbeiterklasse aufrufen. Gesellschaftliches Schwarz-Weiß-Denken hat Pöhlert-Schulte selbst erlebt, sich aber schon lange davon befreit.

Außerdem ist er froh, durch seinen Beruf mit allen Schichten in Kontakt zu kommen. Er hat als Gast im Obdachlosen-Asyl ebenso schon Musik gemacht wie in der Villa eines Millionärs. Aber er möchte es seinerseits doch bitte immer aufgeräumt. Das gilt auch für seinen "Jazzkeller" in Laudenbach. Dort kommen die Gruppen oft kurz nacheinander zur Probe, und doch liegt nirgends ein Kabel herum, wenn die Nächsten an der Reihe sind.

Musiker haben oft auch ein mathematisches Talent, heißt es. Er habe das nie besessen, behauptet er. Oder hat man ihn in der Schule einfach verkannt? Auf den ersten Seiten seines Buches rechnet er dem Leser vor, dass die ganze Menschheit auf die Fläche des Bodensees passen würde, später muss auch der Waidsee für ein Rechenexempel bis hin zur Verteilung des Geldes auf dieser Welt herhalten. Zu dem, worüber er immer mal ein Buch schreiben wollte, gehört nicht zuletzt das Hallenbad in der Stadt (HaWei).

Dort zieht der Autor regelmäßig seine Bahnen, um sich nach einem leichten Herzinfarkt im Dezember 2016 körperlich fit zu halten. Kürzlich gab er zusammen mit einer Schülerin das erste Konzert am Beckenrand. Er schaut selbst beim Schwimmen nur hin, hört zu und schnappt einfach Dialoge auf, die sozusagen für sich sprechen. Seinen nächsten Auftritt hat er beim "Pflänzeltag" am Sonntag in der Fußgängerzone.