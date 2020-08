Edingen-Neckarhausen. (nip) Das Ferienprogramm der Gemeinde startet in die dritte Runde, unter anderem mit einer Fahrt zu einer Mühle, Klettern und einer Erkundungstour durch den Nabu-Garten. Nur Anmeldungen per E-Mail an samantha.crescentini@edingen-neckarhausen.de mit Namen, Vorname und Alter des Kindes, sowie Anschrift der Eltern, Telefonnummer und E-Mail-Adresse können entgegengenommen werden. Die RNZ druckt die Angebote wochenweise ab. Und so geht es weiter:

> Montag, 10. August 9 bis 12 Uhr: "Klettern an der Kletterwand und Seilaktion", DJK Neckarhausen-Klettertreff. Für 15 Kinder von zehn bis 16 Jahren. Treffpunkt: DJK-Sportgelände, Neckarstraße 45. Enge Turnschuhe, bequeme Kleidung, Getränke vorhanden. Anmeldung bis 6. August.

> Dienstag, 11. August 9.30 bis 18 Uhr: "Es klappert die Mühle…", Fahrt mit Führung zur Raußmühle in Eppingen. JUZ 13 und Förderverein, für zehn Kinder von zehn bis zwölf Jahren. Treffpunkt: JUZ, Beim Bildstock 13. Teilnehmerbeitrag fünf Euro, Maxx-Ticket erwünscht, wetterfeste Kleidung, Rucksackverpflegung, Mundschutz. Anmeldung bis 6. August.

> Mittwoch, 12. August 9 bis 12 Uhr: "Klettern an der Kletterwand und Seilaktion", DJK Neckarhausen-Klettertreff. Für 15 Kinder von zehn bis 16 Jahren. Treffpunkt: DJK-Sportgelände, Neckarstraße 45. Enge Turnschuhe, bequeme Kleidung, Getränke vorhanden. Anmeldung bis 10. August.

> Mittwoch, 12. August 10 bis 13 Uhr: "Erkundungs-Rallye im Nabu-Garten", Nabu Edingen-Neckarhausen, für 15 Kinder von sechs bis zwölf Jahren. Treffpunkt: Nabu-Garten, Stangenweg/Friedrichsfelder Straße. Wetterangepasste Kleidung, Rucksackverpflegung, Getränke vorhanden. Anmeldung bis 6. August.

> Donnerstag, 13. August 11.30 bis 18 Uhr: "Alpaka-Tour: unterwegs mit dem Anden-Kamel", JUZ 13 und Förderverein, für zehn Kinder von zehn bis zwölf Jahren. Treffpunkt: JUZ 13, Beim Bildstock 13. Teilnehmerbeitrag zehn Euro, Maxx-Ticket erwünscht, wetterfeste Kleidung, Rucksackverpflegung, Mundschutz. Anmeldung bis 10. August.