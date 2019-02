Das Vorstandsduo der Volksbank Weinheim, Carsten Müller (l.) und Klaus Steckmann, will bei der Vertreterversammlung am 22. Mai wieder eine Dividende von vier Prozent vorschlagen. Foto: Kreutzer

Von Günther Grosch

Weinheim. Der Pfeil zeigt zwar nach unten. Doch nicht in dem Maße, wie von der Volksbank-Vorstandschaft eigentlich geplant. Ursprünglich sei vorgesehen gewesen, die Bilanzsumme durch Umschichtungen in das außerbilanzielle Fondsgeschäft um rund 300 Millionen Euro zu vermindern.

"Durch einen unerwartet hohen Zufluss von neuen Kundeneinlagen fiel die Reduzierung um 36,5 Millionen Euro auf 1,27 Milliarden Euro aber deutlich geringer aus", so Vorstandssprecher Carsten Müller und sein Vorstandskollege Klaus Steckmann zu Beginn der Bilanzpressekonferenz der Volksbank Weinheim am Donnerstag. Dennoch halte man an dem Plan fest, die Bilanzsumme weiter, "idealerweise auf gut eine Milliarde Euro abschmelzen zu lassen".

Insgesamt sei auch 2018 für die Volksbank wieder "ein gutes Jahr" gewesen, so die beiden Vorstände. Die Kundenforderungen, sprich die Kredite, stiegen deutlich an. Sie wuchsen um 86,1 Millionen (plus 13,6 Prozent) auf 717,5 Millionen Euro an. Betrachtet man das Kreditneugeschäft, bei dem die Tilgungen bestehender Kredite noch nicht gegengerechnet sind, wuchs man sogar um fast 221 Millionen Euro. Zwar reduzierten sich die Kundeneinlagen um gut 84 Millionen (minus 7,8 Prozent) auf 991 Millionen Euro. Doch zeige dies nur die eine Seite der Medaille, so Carsten Müller.

In der Bismarckstraße 3 entsteht derzeit das "Haus der Immobilie" der Volksbank Weinheim. Foto: Kreutzer

Durch eine Zunahme der Liquiditätshaltung zum Jahresende kam es bei Firmen- wie Privatkunden sogar zu einem Einlagenwachstum. "Viele unserer Kunden parkten ihre Gelder auf kurzfristigen Positionen", bedauerte Müller. Dadurch verpassten sie wichtige Rendite-Chancen, die andere Anlagen bieten.

Trotz anhaltendem Niedrigzinsniveau: Wegen des guten Wachstums konnte das Geldinstitut neben einem um 1,4 Prozent gestiegenen Zinsüberschuss von 18,9 Millionen Euro auch das gute Vorjahres-Provisionsergebnis auf 12,6 Millionen Euro halten. Steckmann dazu: "Wir sind stolz, dass wir einen Provisionsüberschuss in dieser Höhe erwirtschaften konnten." Verglichen mit den Wettbewerbern sei dieses Ergebnis überdurchschnittlich. "Was viel mit Vertrauen, Ansprache und Kundennähe zu tun hat."

55 Prozent des Provisionsergebnisses erzielte die Volksbank Weinheim aus dem Wertpapiergeschäft. Obwohl der Personal- und der Sachaufwand sowie die Abschreibungen um eine Million Euro (plus 4,8 Prozent) stiegen, weist die Bank ein Ergebnis vor Bewertung von 9,8 Millionen Euro aus. Gegenüber dem Vorjahr ist dies ein Plus von 1,7 Millionen Euro (21,5 Prozent). Das Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit sank von 8,5 Millionen auf 7,9 Millionen Euro.

Die Cost-Income-Ratio (CIR) - das ist der Betrag, den die Bank aufwenden muss, um einen Euro Gewinn zu erzielen - stieg von 65,4 Cent auf 67,8 Cent. Eine positive Kurve zeigt das Eigenkapital, das die Grundlage für die Vergabe von Krediten bildet. Nach der Verdoppelung der Geschäftsguthaben der Mitglieder im Jahr zuvor wuchs das gezeichnete Kapital 2018 um 1,2 Millionen auf 27,2 Millionen Euro.

Hintergrund Bilanzsumme: 1,269 Milliarden (Vorjahr: 1,306 Milliarden) Euro; minus 2,8 Prozent. Buchkredite: 717,5 Millionen (631,4 Millionen) Euro; plus 13,6 Prozent. Forderungen an Kreditinstitute: 216,8 Millionen (301,8 Millionen) Euro; minus 28,2 Prozent. Wertpapieranlagen: 283,9 Millionen (282,4 Millionen) Euro; [+] Lesen Sie mehr Bilanzsumme: 1,269 Milliarden (Vorjahr: 1,306 Milliarden) Euro; minus 2,8 Prozent. Buchkredite: 717,5 Millionen (631,4 Millionen) Euro; plus 13,6 Prozent. Forderungen an Kreditinstitute: 216,8 Millionen (301,8 Millionen) Euro; minus 28,2 Prozent. Wertpapieranlagen: 283,9 Millionen (282,4 Millionen) Euro; plus 0,5 Prozent. Kundenanlagen insgesamt: 991 Millionen (1,1 Milliarden) Euro; minus 7,8 Prozent. Geschäftsguthaben: 26,6 Millionen (25,6 Millionen) Euro; plus 3,9 %. Kernkapitalquote: 16,6 Prozent (16,2 Prozent). Eigenmittelquote: 19,5 Prozent (19,3 Prozent). Zinsüberschuss: 18,8 Millionen (18,6 Millionen) Euro; plus 1,4 Prozent. Provisionsüberschuss: 12,64 Millionen (12,67 Millionen) Euro; minus 0,2 Prozent. Rohertrag: 31,51 Millionen (31,3 Millionen) Euro; plus 0,7 Prozent. Verwaltungsaufwendungen: 21,1 Millionen (20,2 Millionen) Euro; plus 4,8 Prozent. Cost-Income-Ratio: 67,8 Cent (65,4 Cent). Dividendenvorschlag: 4 Prozent (unverändert) Mitarbeiter: 197 (193). Mitglieder: 22.780.( 22.349 ). keke

[-] Weniger anzeigen

Die Quote an Eigenmitteln zu der risikogewichteten Aktiva stieg laut Steckmann auf "den stolzen Wert" von 19,5 Prozent (plus 0,2 Prozent) an. Die gesetzliche Vorgabe liegt bei knapp elf Prozent. Die Kernkapitalquote stieg um 0,4 Prozent und liegt jetzt bei 16,6 Prozent. "Wir stehen auf sehr gesunden Füßen", so das Vorstandsduo. Deshalb werde man der am 22. Mai stattfindenden Vertreterversammlung erneut die Auszahlung einer vierprozentigen Dividende vorschlagen.

Für 2019 hat sich die Bank neben den bewährten Formaten und der Weiterentwicklung der strategischen Planungen in baulicher Hinsicht viel vorgenommen. Aktuell hat der Umbau der "Villa Hagander", in der das Private Banking zu Hause ist, begonnen. Danach soll der Umbau des Unternehmerhauses für die Firmenkunden in Angriff genommen werden. Carsten Müller: "Wenn alles so läuft wie geplant und wir diese Arbeiten Anfang 2020 abgeschlossen haben, geht es an den Umbau der Hauptstelle."

In der Bismarckstraße 3 hat die Voba damit begonnen, ihr neues Kompetenzzentrum für alle Themen rund um Immobilien zu errichten. Neben dem An- und Verkauf hat die Bank in den vergangenen Jahren ihre Kompetenzen in den Bereichen Immobilienfinanzierung, Immobilieninvestoren und im Bereich der Bauträgerbetreuung stark ausgebaut. "Dieses Know-how bündeln wir nun an einem Ort, dem ,Haus der Immobilie’, wie wir es nennen werden", so Müller abschließend.