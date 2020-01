Viernheim. (RNZ) Nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung an der Viernheimer Straßenbahn-Haltestelle "Tivoli" haben Ermittler in der südhessischen Stadt am Donnerstag einen 25 Jahre alten Tatverdächtigen vorläufig festgenommen.

Den Polizisten fiel der Mann aus Viernheim am Vormittag bei einem Discounter auf. Auch sein 23 Jahre alter Begleiter aus dem Main-Kinzig-Kreis soll bei dem Vorfall in der Straßenbahn sowie an der Auseinandersetzung an der Haltestelle beteiligt gewesen sein. Wie es genau zur Eskalation am vergangenen Sonntag kommen konnte und was danach passierte, müssen jetzt die weiteren Ermittlungen zeigen.

Hilfreich waren dabei die Aufzeichnungen der Videoüberwachung. Diese führten schließlich auch zur Ergreifung des 25-Jährigen. Nach ersten Erkenntnissen hatten ein später verletzter 28-Jähriger und der Haupttäter in einer Straßenbahn der Linie 5 zunächst gestritten. An der Haltestelle folgte der Mannheimer dem Unbekannten nach draußen, wo der Streit eskalierte. Dabei soll der Tatverdächtige ein Messer gezogen und seinen Kontrahenten damit im Gesicht verletzt haben.