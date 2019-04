Unter den Fundsachen waren 53 Drahtesel. Einige davon - darunter eines mit "heißen Reifen" (Brandschaden) - waren allerdings in einem so bedauernswerten Zustand, dass sie direkt auf den Schrottplatz wechselten. Andere spülten noch ordentlich Geld in die Kasse. Foto: Kreutzer

Von Günther Grosch

Weinheim. Bei einer ersten Inspektion der Ausstellungsstücke war es bereits abzusehen: Einige der in Reih’ und Glied aufgestellten Drahtesel, bei denen "mehr als nur die Luft raus" war, würden ihr Gnadenbrot wohl beim Schrotthändler finden müssen. Bei gut einem halben Dutzend anderer der im Stadtgebiet herrenlos aufgefundenen Fahrräder aber könnte sogar ein dreistelliger Erlös drin sein, mutmaßte "Auktionator" Michael Naumburg vom Ordnungsamt der Stadt im Hof der Friedrichschule.

Das eine wie das andere traf zu. Über 1500 Euro durften die zwei im Hintergrund akribisch Buch führenden Mitarbeiterinnen aus dem Bürgerbüro nach gut zweieinhalbstündiger "Bieterschlacht" dem Stadtsäckel gutschreiben. Wozu neben den Fahrrädern auch etliche andere Preziosen wie ein Samsung Laptop, eine "Playstation der ersten Generation", eine Digitalkamera sowie eine goldene Damenarmbanduhr beitrugen.

Stadt nahm 1500 Euro ein

Keine Liebhaber fanden dagegen etliche Teile, die wie Taucherbrillen, Flossen oder andere Badeutensilien aus der Leerung der Garderobenschließfächer am Waidsee stammten. "Die Holzhammermethode funktionierte auch diesmal", zeigte sich Naumburg dennoch zufrieden. Insgesamt 110 Teile, darunter die 53 Fahrräder, hatten nach halbjähriger Aufbewahrungszeit zum ultimativen Hammerschlag bereitgestanden.

"Alle Sachen, die wir heute versteigern, sind frei von Rechten Dritter und auch ohne Garantie, dass sie einwandfrei funktionieren", hatte Naumburg zunächst die Paragrafen des vorgeschriebenen juristischen Prozederes erläutert. Um Reparaturen, etwa wenn die Bremse am Rad fehlt oder die Gangschaltung hakt, müssten sich die neuen Eigentümer selbst kümmern. Danach aber wurde es dank der launigen Sprüche des gut aufgelegten Auktionators lustig. Er suche zwar verzweifelt nach Worten, "finde aber keine", so Naumburg angesichts eines Rades, das nach einem Brandschaden "in bedauernswertem Zustand" aufgefunden worden war. Da nutzten wohl auch die "heißen Reifen" nichts, so Naumburg, die der ursprüngliche Besitzer des "E-(hemaligen) Bikes" wohl gefahren war. "Endstation Schrotthändler", diktierte Naumburg den Protokollantinnen als "letzte bekannte Adresse" des Rades ins Auktionsbuch.

Besser an den Mann beziehungsweise an die Frau gebracht wurde ein lindgrünes Gefährt mit tiefem Einstieg, das eine Dame für 75 Euro für ihren Ehemann ersteigerte. Was dieser mit einem freudigen "Jetzt kann auch ich wieder kräftig in die Pedale treten" quittierte und dies mit einer Ehrenrunde sofort in die Tat umsetzte. "Man gönnt sich ja sonst nichts", so die Frau, und "schnappte" sich anschließend für 2,50 Euro eine Lederjacke von Gerry Weber. Der "Preishammer" unter den Fahrrädern war ein fast neues 26-Zoll- und 21-Gang-Mountainbike für 120 Euro. Schätzpreis beim Händler: 450 bis 500 Euro.

Schwung in den Laden brachte gleichfalls der zwölfjährige Max. Gewieft als fast täglicher Zuschauer der TV-Sendung "Bares für Rares" und dank des freigiebig geöffneten Portemonnaies seines Opas ersteigerte er sich neben einem Fahrrad und einer Taucherbrille, einer Webcam, einem Werbe-Chronografen sowie einem "Schutzengel-Anhänger mit Lederarmband für Mama" auch noch eine abgestürzte Quadrokopter-Drohne. Diese zu seinem Leidwesen allerdings ohne die dazugehörige Steuereinheit.

Als Opas Geldbeutel ziemlich geplündert war, Max unbedingt aber auch noch bei einer Sony-Mini-Digitalkamera den Zuschlag haben wollte, tauchte gottlob auch noch seine Oma mit "frischem Geld" für ihren Enkel auf. Naumburg wartete geduldig mit dem dritten Hammerschlag ab, bis diese das nötige Kleingeld zusammengekratzt hatte. Die anschließend aufgerufene goldene Damenuhr "für Mama zu Ostern" für schlappe 190 Euro war dann aber auch der Oma zuviel. Dennoch: Wohl dem, der solche Großeltern hat.