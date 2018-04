Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Junge Familien kaufen alte Häuser und die Gemeinde bezuschusst das: Wenn es nach dem Willen der Unabhängigen Bürgerliste geht, wird es ein solches Förderprogramm auch in Edingen-Neckarhausen geben. Die RNZ sprach mit Fraktionsvorsitzendem Hans Stahl und Stellvertreter Klaus Merkle unter anderem über einen entsprechenden Antrag zum diesjährigen Haushalt.

In Baden-Württemberg müssten laut Statistiken bis 2025 rund 500.000 neue Wohnungen entstehen, um den Bedarf zu decken. Welchen Beitrag kann Edingen-Neckarhausen aus Ihrer Sicht leisten?

Stahl: Wir haben ja dazu bereits einen Vorschlag gemacht mit dem Programm "Jung kauft Alt". Wenn ich in Edingen durch die Hauptstraße gehe, stelle ich fest, dass fast in jedem dritten Haus derzeit nur noch eine Person lebt.

Merkle: Es ist ja auch einiges in Planung: bei den Tennisplätzen in Edingen, Neckarhausen-Nord und der Wiese gegenüber der Bäko. Dann gibt es noch das Gelände im Amselweg entlang der OEG. Das gehört uns zwar nicht, sondern durch den Grundstückstausch der Pflege Schönau, es ist aber ein großes Areal, das möglicherweise auch bebaut werden wird.

Was ist mit dem Mittelgewann in Edingen? Würde Ihre Fraktion es aus dem Flächennutzungsplan rausnehmen?

Merkle: Darüber haben wir in der Fraktion noch nicht beraten. Ich könnte mir denken, dass wir einen kleineren Teil drin lassen, um die Ortsrandbebauung abzurunden. Das wäre von der Bürgerinitiative Mittelgewann auch teilweise so befürwortet worden. Ich selbst wäre dafür, das Mittelgewann erst mal ein paar Jahre ganz ruhen zu lassen.

Stahl: Beschlusslage unserer Fraktion ist, sollte es zu einer Bebauung des Mittelgewanns kommen, dann nur zu einem Drittel. Die rote Linie ist auf Höhe der Lipowa.

Merkle: Wir sollten erst einmal bei den anderen genannten Baugebieten Tempo machen.

Zum Programm "Jung kauft Alt": Würden Sie Ihrer Tochter, Ihrem Sohn vorschlagen, ein altes Haus in Edingen-Neckarhausen zu kaufen und dieses zu modernisieren, statt ein neues, modernes Haus in einem Neubaugebiet zu kaufen?

Merkle: Wir haben das selbst so praktiziert, meine Frau und ich. Und wir würden es auch den Kindern empfehlen. Wir haben gute Erfahrungen gemacht.

Stahl: Ich würde auch wärmstens empfehlen, im Ort selbst nachzuschauen. Schon wegen der kurzen Wege. Bei vielen jungen Leuten ist auch ein anderes Denken da. Die wollen nicht unbedingt ein Einfamilienhaus, sondern andere Wohnformen.

Sie haben in Ihrer Stellungnahme zum Haushalt die Anträge der anderen Fraktionen, zum Beispiel bei der CDU "Barrierefreiheit" und bei der OGL den Ausbau des Neckaruferwegs, als zu teuer oder nicht umsetzbar kritisiert. Was macht Ihren Antrag besser?

Stahl: Das Werben für unseren Antrag hat nichts mit der Ablehnung der anderen Anträge zu tun. Unser Antrag ist nachhaltig und bietet Alternativen zum Bauland. Im Haushalt sind jetzt 10.000 Euro eingestellt, um das Programm auf den Weg zu bringen. Der Rest richtet sich nach den Förderkriterien, die aufgelegt werden. Und: Die Kosten für den Neckaruferweg sind mir zu hoch. Ich sehe Alternativen, die uns weiterbringen.

Merkle: Bei den von der CDU beantragten 50.000 Euro sehe ich kein konkretes Projekt dahinter. Natürlich sind wir auch dafür, dass etwas für mobilitätseingeschränkte Bürger getan wird.

Sie haben auch Kritik am Personalmanagement der Verwaltung geübt, Stichwort "Umweltbeauftragte", die Ihre Fraktion aus Kostengründen abgelehnt hat. Es sei "manches zu hinterfragen", hieß es. Was denn genau?

Stahl: Wie die Umweltbeauftragte künftig eingesetzt werden soll. Sie muss einbezogen werden in die Baumaßnahmen der Gemeinde und in die Bauleitplanung von Baugebieten. Ich erwarte, dass sie die Belange des Umweltschutzes mit vertritt. In der Stellenausschreibung war das ja auch so formuliert und hier wünschen wir uns einfach mehr Mitwirkung. Sie muss aber auch passend eingesetzt werden.

Ihre Fraktion hat seinerzeit den von der SPD vorgeschlagenen Standort einer neuen Kita auf dem Außengelände der Pestalozzi-Schule abgelehnt. Genau dort, wo jetzt das Provisorium der "Neckar-Krotten" steht. Nun könnte eine Dauerlösung daraus werden, wenn die Gemeinde das Provisorium kauft. Sie scheinen nicht abgeneigt. Woher der Sinneswandel beim Standort?

Stahl: Das ist kein Sinneswandel. Für uns ist das eine Zwischenlösung, weil CDU und SPD lieber einen Architektenwettbewerb und einen Premium-Kindergarten wollen, der nicht finanzierbar ist. Deshalb wollen wir eine Ersatzlösung finden und sind dadurch auch bei diesem Standort gelandet.

Merkle: Die SPD wollte ja damals den Martin-Luther-Kindergarten auf dem Sportgelände neu bauen. Aber das wollten wir nicht. Es ist besser, das "Neckar-Krotten"-Provisorium an dieser Stelle zu lassen, bevor man einen Kindergarten für fünf Millionen Euro im Gemeindepark baut, von dem man jetzt schon nicht weiß, ob man ihn braucht. Im Moment haben wir zwölf Kinder, für die man die "Neckar-Krotten" braucht. Das sagen die aktuellen Zahlen. So ein Provisorium können wir einfach flexibler handhaben.

Die Zahlen im Betreuungsbereich sind ein Streitpunkt.

Merkle: Alle Kindergärten haben angegeben, wie ihre Belegung aussieht. Und im Martin-Luther-Kindergarten ist eine ganze Kindergartengruppe frei.

Sie teilen die Ansicht der CDU, dass man den Verwaltungshaushalt der Kommune mit einer Fünf-Prozent-Sperre als "Signal nach außen" um 1,5 Millionen Euro entlasten könnte, obwohl der Kämmerer keine Ahnung hat, wie er das rechtlich und handwerklich hinbekommen soll. Gemeinderätin Angela Stelling (OGL) sagte, die Sperre sei "Augenwischerei". Was sagen Sie dazu?

Merkle: Es ist wirklich ein gutes Signal nach außen. Natürlich muss die Gemeinde auch ihre rechtlichen Verpflichtungen erfüllen.

Stahl: Es ist doch so, dass wir uns bei jeder Freigabe wieder mit dem Thema und den einzelnen Haushaltsansätzen befassen werden. Jedes Jahr wächst der Verwaltungshaushalt um Millionen und wirft immer weniger ab. Bei allen Haushaltsansätzen gibt es stetige Erhöhungen, zum Beispiel beim Personal, wo mittlerweile der veränderte Aufbau der Verwaltungsstruktur zu höheren Kosten geführt hat. Das sehen wir teilweise kritisch.

Merkle: In der mittelfristigen Finanzprognose sieht es schlecht aus. Da müssen wir Schritte einleiten und auch unpopuläre Maßnahmen treffen. Auch, wenn sie auf den ersten Blick nicht viel bringen.

Andere Frage: Wie ist eigentlich ihr Verhältnis zur Feuerwehr? Kommandant Stephan Zimmer war nicht erfreut, auch von Ihrer Fraktion wegen der Bootseinsetzstelle fürs Rettungsboot an den "Pranger gestellt" zu werden, wie er es formuliert hat.

Stahl: Wir unterstützen die Feuerwehr, wo wir können.

Merkle: Wir haben ein sehr gutes Verhältnis zur Wehr. Doch das hat nichts damit zu tun, dass wir bei Vorschlägen kritisch nachfragen.

Stahl: Bei der Debatte um die Einsetzstelle ging es in erster Linie um die Verwaltungsvorlage, bei der wir noch Klärungsbedarf sahen.

Merkle: Wir wollten das hinterfragen, weil uns die Sache sehr, sehr teuer erschien, und weitere Vorschläge diskutieren.

Stahl: Ich hatte nicht das Gefühl, dass wir die Wehr persönlich angegriffen haben. Natürlich ist jeder mit Emotion dabei, auch die Wehr. Und sie hat sich viel Arbeit gemacht mit ihren Vorschlägen. Das hindert uns trotzdem nicht daran, nach kostengünstigeren Lösungen zu suchen.

Sagen Sie abschließend bitte noch etwas zu den von Ihnen gewünschten Fahrradstraßen im Ort. Wie soll das aussehen?

Stahl: Wir wollen eine sichere und markierte Verbindung durch den Ort gewährleisten, besonders für ältere Menschen, die gerne noch Fahrrad fahren wollen, die Hauptstraße in Edingen und teilweise auch in Neckarhausen aber wegen der Verkehrslage meiden. Ich sehe in Mannheim, dass auf Radfahrer auf markierten Fahrradstraßen und Kreuzungen mehr geachtet wird. Natürlich müssen wir hier die Verkehrsbehörde hinzuziehen.