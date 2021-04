Von Max Rieser

Weinheim. Zwei große neue Zelte sind direkt vor dem Eingang des Hector-Sport-Centrums der TSG Weinheim aufgebaut. Diese hätten eigentlich den reibungslosen Ablauf der Wiedereröffnung garantieren sollen. Doch nach einem sehr kurzen Aufatmen ist schon wieder alles dicht. Man merkt Alexander Erg und Matthias Stöhrer die Frustration an. Die beiden Geschäftsführer des Vielspartenvereins wirken recht angespannt: "Die laufenden Kosten haben unser Polster aufgebraucht", sagt Erg.

In einem normalen Jahr verzeichnet der Verein im Schnitt 800 Kündigungen und gleichzeitig 800 Neuanmeldungen. 2020 waren es zwar nur 50 Kündigungen mehr als sonst, dafür aber 500 Neuanmeldungen weniger. Das bedeutet allein für das laufende Jahr Mindereinnahmen von 500.000 Euro.

Es liegt auch an den ausgefallenen Veranstaltungen wie dem Altstadtmarathon oder der Faschingsfeier, die in normalen Jahren Geld in die Kassen spülten. Doch es sind nicht nur weniger Einnahmen, die dem Verein zu schaffen machen: Viele der 50 Festangestellten Mitarbeitenden mussten in Kurzarbeit wechseln, für die nebenberuflichen Trainer fällt fast der komplette Verdienst aus, da auch kein Training stattfindet. Um den Mitgliedern den Sport weiter zu ermöglichen, investierte man rund 100.000 Euro in Hygienemaßnahmen wie Luftdesinfektionsanlagen oder eben Zelte, um den Publikumsverkehr zu entzerren.

Da viele der genutzten Sportstätten der TSG selbst gehören, ist sie auch für deren Unterhalt zuständig. Instandhaltungskosten und auch die Kosten für die Anlagenpfleger bleiben bestehen. Der Verein sei bisher zwar mit einem blauen Auge davongekommen, je länger die Situation aber anhält, desto knapper wird es, gibt Erg zu bedenken.

Die meisten Übungshallen gehören der TSG selbst. Die Unterhaltung kostet viel Geld. Fotos: Kreutzer

Für Erg und Stöhrer sind die finanziellen Aspekte der Krise jedoch keineswegs das größte Ärgernis: "Für alle 17 Wettkampfabteilungen hat die Saison 2020/21 faktisch nicht stattgefunden", berichtet Erg. Das ist das eine; das andere ist, dass die studierten Sportwissenschaftler befürchten, dass auch der ausgefallene (Breiten-)Sport zu Spätfolgen führen wird. Gerade für die Kinder, die vom breit angelegten Angebot der Kindersportschule, kurz "Kiss", profitierten, sei das eine Katastrophe.

Treu nach dem Motto "Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr" argumentiert Stöhrer, dass viele Bewegungsabläufe im Kindesalter erlernt werden, um ein Leben lang Sport treiben zu können. Den Kindern fehle aber auch Bewegung. Weder Schul- noch Freizeitsport fänden statt, wodurch viele nicht ausgelastet seien. Das wiederum führt zu erhöhtem Stresspotenzial in den Familien. Da der Schwimmunterricht in diesem Jahr erneut ausfällt, befürchten die Geschäftsführer, dass viele Kinder nicht Schwimmen lernen können.

Doch nicht nur Wettkampf- und Freizeitsport spielt eine Rolle. Auch Präventionssportarten, die Herz-Kreislauferkrankungen oder Altersdiabetes vorbeugen, finden nicht statt. Dabei ließ man sich nicht lumpen: Binnen kürzester Zeit hatten die Organisatoren ein Hygienekonzept auf die Beine gestellt. Man war auf alles vorbereitet. Schnelle Wechsel von Outdoor-Sport zum Hallentraining, lückenlose Kontaktnachverfolgung und Trainings in Kleingruppen sind nur ein paar der Maßnahmen, die nur auf ihre Anwendung warten.

Am Hygienekonzept würde es bei ihnen nicht scheitern, betonen sie. Fotos: Kreutzer

Bis dahin gibt es ein Online-Angebot, für alle 50 Abteilungen mit weit über 100 Videos, die jedes Mitglied jederzeit abrufen kann. Dazu kommen regelmäßige Treffen über Plattformen wie "Zoom". Das funktioniert für einige besser als für andere: "Die Tänzer konnten ins Internet ausweichen, bei Teamsportarten wie Fußball ist man eingeschränkt", sagt Stöhrer. Hier sieht er ebenfalls die Kinder im Nachteil: "Ihnen macht Sport vor dem Bildschirm weniger Spaß" – und der sei die Hauptsache für die Kleinen.

Die Mitglieder tragen die Maßnahmen mit Geduld und profitieren von den Freundschaften, die sich über den Verein geschlossen haben: "Die Abteilungen halten untereinander Kontakt und tauschen sich über Whatsapp aus. Da habe ich viele positive Rückmeldungen", sagt Erg.

Die Zusammenarbeit mit der Stadt bewerten Erg und Stöhrer als durchweg positiv. Das Ministerium für Kultus und Sport wirkt auf sie allerdings überfordert. Oft wüssten sie aus den Medien schneller Bescheid als über das Weinheimer Ordnungsamt, da dieses selbst noch lange nach Beschlüssen auf die Informationen warte. Auf Fragen, die direkt an das Ministerium gestellt wurden, kamen entweder gar keine Antworten oder es dauerte lang. Das ist auch im Falle einer erneuten Öffnung schwierig, da ein Verein mit über 6000 Mitgliedern und zahlreichen nebenberuflichen Übungsleitern Vorlaufzeit braucht.

Dass der Sportbetrieb im möglichen Rahmen nicht wieder aufgenommen werden darf, ärgert die beiden. Dabei nehmen sie die Gefahren durch das Virus ernst. Es fehle nur die Verhältnismäßigkeit. Während viele Sportvereine, Gastronomen und Einzelhändler Hygienemaßnahmen vorgelegt hätten, blieben große Konzerne weiter außen vor: "Ein richtiger, harter Shutdown wäre längst fällig. So werden diejenigen, die eh schon leiden, immer weiter strapaziert", schätzt Erg die Lage ein. Der wirtschaftliche Schaden für kleine Unternehmen sei schon jetzt immens.