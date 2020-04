in diesem Frühjahr hat man gleich auf sechs Flächen im Hirschberger Wald zahlreiche Bäume gepflanzt, die jetzt ordentlich gewässert werden müssen. Wenn das Wetter so bleibt, brauchen die Setzlinge wohl zweimal wöchentlich Wasser. Foto: Dorn

Von Stefan Zeeh

Hirschberg. Eine große Staubfahne zieht das Fahrzeug von Revierförster Walter Pfefferle, mit dem er auf einem Waldweg von Rittenweier in Richtung Großsachsen unterwegs ist, hinter sich her. Der fehlende Regen der letzten Wochen hat dafür gesorgt, dass der Waldboden ausgetrocknet ist. Die Trockenheit bringt auch Probleme für die Bäume mit sich, vor allem für frisch gepflanzte Setzlinge.

Zu einer Stelle im Wald, an der die Forstwirte letzte Woche hunderte junger Kirschen, Kastanien, Buchen, Elsbeeren und Atlas-Zedern gepflanzt haben, ist Pfefferle unterwegs. Denn vor allem die kleinen, erst 20 bis 30 Zentimeter großen Zedern benötigen nun eine spezielle Pflege in Form von Wasser. "Die Laubhölzer können auf die Trockenheit flexibler reagieren als die Nadelhölzer und etwa ihre Blätter abwerfen", erläutert Pfefferle.

Auch mediterrane Bäume gepflanzt

An der Neuanpflanzung bewässert bereits der Forstwirt Achim Stöhr die Atlas-Zedern. Mit einem Traktor hat er ein Fass mit 1000 Litern den teils steilen Berg hinaufgezogen, und über einen langen, blauen Schlauch kommt das Wasser daraus zu den Zedern.

Doch das ist eine zeitraubende Arbeit, nicht nur wegen der Menge der jungen Bäumchen. "Man muss zweimal hintereinander gießen", erklärt Stöhr. Der Boden ist nämlich derart ausgetrocknet, dass das Wasser kaum eindringt und vieles davon erst einmal an der Oberfläche wegläuft. Erst wenn der Boden etwas durchnässt ist, kann beim zweiten Mal das Wasser in den Boden eindringen und so an die Wurzeln der Pflanzen gelangen.

Außerdem ist nicht jede Stelle der Neuanpflanzung an dem steilen Hang mit Traktor und Schlauch zu erreichen. Deshalb sind die beiden Forstwirte Matthias Hormuth und Julian Daniek mit Gießkannen unterwegs und bringen so Wasser zu den Pflanzen.

"Wenn das Wetter so bleibt, müssen wir zweimal wöchentlich gießen", schätzt Pfefferle. Da man in diesem Frühjahr gleich auf sechs Flächen im Hirschberger Wald insgesamt 4175 Bäumchen gepflanzt hat, davon 675 Zedern, sind die Forstwirte allein mit der Bewässerung der Jungpflanzen gut ausgelastet. Dabei sah es im Winter in puncto Niederschlag noch gut aus. Vor allem der Februar war sehr regenreich gewesen, die Niederschlagsperiode hielt bis Mitte März an. Seitdem ist aber kein Regen mehr gefallen.

Überhaupt hat die Trockenheit der vergangenen zwei Jahre, vor allem des Sommers 2018, dazu geführt, dass Neuanpflanzungen notwendig werden. "Hier standen zuvor Buchen und Douglasien, doch die sind vertrocknet", berichtet der Revierförster. Mit einer Mischung aus verschiedenen Baumarten will man nun versuchen, einen Wald zu bekommen, der die Trockenheit besser aushält. Dazu gehört auch die Anpflanzung der mediterranen Flaum-Eiche an einigen Stellen.

Die Trockenheit bringt noch ein anderes Problem mit sich. Wenn die Jungpflanzen nicht schnell an Höhe gewinnen, werden sie von der Brombeere überwuchert und bekommen nicht mehr genügend Licht. "Da ist es entscheidend, dass man einen Vorsprung vor den Brombeeren hat", weiß Pfefferle.

Und zu allem Überfluss ist da noch die Corona-Pandemie. Denn ohne diese könnten die Förster die Bevölkerung bitten, beim Bewässern der vielen Pflanzen behilflich zu sein. Doch durch die in Verbindung mit der Ausbreitung des Virus erlassene Kontaktbeschränkung ist dies nicht möglich.

Dafür sind seit Beginn der Corona-Krise und den damit verbundenen Einschränkungen für die Bevölkerung vermehrt Wanderer im Wald unterwegs, wie Pfefferle festgestellt hat. Auch das bereitet ihm Sorgen, denn durch die Trockenheit ist die Waldbrandgefahr erhöht. Und mehr Menschen im Wald bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit steigt, dass eine weggeworfene Zigarettenkippe einen Brand auslösen könnte. Deshalb hofft Pfefferle, dass alle das Rauchverbot in den Wäldern beachten.