Weinheim. (web) Die Vereinbarung ist ein knappes Jahr alt: Am 11. Februar war die Vorentscheidung gefallen, dass die Weinheimer Schauspieler Felizitas Vajna, Jeanette Rosen und Thomas Koop gemeinsam ein Theaterstück verfassen. Darin soll es um bekannte Weinheimer Persönlichkeiten gehen. Das Theaterprojekt ist auf mehrere Jahre angelegt: Es soll spätestens 2023 zur Aufführung kommen und mit den Heimattagen Baden-Württemberg enden, wenn diese 2025 in Weinheim stattfinden. Ein Exposé liegt bereits vor.

All das geht aus einer Beschlussvorlage hervor, mit der sich zuletzt der Gemeinderat befasst hat. Denn für das Projekt werden nun finanzielle Mittel benötigt. Diese sollen aus den Resten des Vereinsvermögens der Kulturgemeinde kommen. Bekanntlich ist die Kulturgemeinde – genauer: der Theater- und Kammermusikverein Kulturgemeinde Weinheim e. V. – aufgelöst worden. Als die Mitglieder am 9. Juni 2020 in die Liquidation des zunehmend defizitären Vereins einstiegen, war dessen Aus politisch im Grunde schon besiegelt. Das Amtsgericht Mannheim bestätigte die Liquidation am 6. Oktober dieses Jahres. Die Reste des Vereinsvermögens in Höhe von rund 30.100 Euro fielen an die Stadtkasse. Die Vereinssatzung sieht vor, dass das Geld für "gemeinnützige, kulturelle Zwecke" zu verwenden ist.

Mit dieser Formulierung hatte der Satzungstext weite Spielräume eröffnet. Dies war wohl auch ein Grund dafür, weshalb es im Gemeinderat zu leichten Irritationen kam: So schlug Wolfgang Wetzel (FDP) vor, die 30.100 Euro zugunsten der Musikschule Badische Bergstraße zu verwenden. Dass diese Einrichtung und die Volkshochschule höhere Zuschüsse aus den Mitgliedskommunen brauchen, war in einem der vorhergehenden Tagesordnungspunkte das große Thema gewesen. Bereits an dieser Stelle hatte der Liberale einen entsprechenden Vorschlag ins Spiel gebracht.

Oberbürgermeister Manuel Just gab sich große Mühe, den Stadträten diese Idee auszureden. Die Mitglieder der ehemaligen Kulturgemeinde wären angesichts einer solchen Verwendung ihres Vereinsvermögens brüskiert, befürchtete er. "Die Kulturgemeinde stand ganz eindeutig für Bühnenkultur, eine solche Verwendung der Mittel wäre im Grunde eine Zweckentfremdung", so der OB. Dem schloss sich Elisabeth Kramer (GAL) an: "Wir sollten das Gedenken der Kulturgemeinde mit einem Theaterprojekt ehren", fand sie. "Man kann es gegenüber den früheren Vereinsmitgliedern nicht verantworten, das Geld einfach in den Haushalt einzuspeisen", schloss sich Daniel Schwöbel (SPD) an. Er habe den lang anhaltenden Zuschussbedarf der Kulturgemeinde wieder und wieder kritisiert, erinnerte Carsten Labudda (Die Linke) an frühere Debatten: "Jetzt ist sogar Geld übrig", wunderte er sich. Mit einer Verwendung der Mittel im Zuge der Heimattage 2025 könne er sich jedoch anfreunden. Letztlich zog Wetzel seinen Vorschlag zurück, der Beschluss für die Finanzierung des Theaterprojekts aus den alten Vereinsmitteln fiel einstimmig.