Weinheim. (web) Wenn am Donnerstag, 12. Juli, das Theater am Teich (TaT) startet, dürfte die Entenfamilie schon wieder in heimische Gewässer zurückgekehrt sein. Die Stadt hat die Tiere kurzfristig vom Weiher im Schlosspark in den Brunnen im Schlosshof lotsen müssen.

Denn zum Aufbau der Bühne, die aus atmosphärischen Gründen quasi mitten im Teich steht, musste das Wasser abgelassen werden. Der Bühnenaufbau sei nun so weit gediehen, dass man bereits gestern Abend wieder Wasser in den See gelassen habe, teilt die Stadt mit - und dokumentiert die Entenevakuierung mit einem Foto.

Das Programm selbst startet am Donnerstag mit dem Familien- und Ehrenamtstag. Interessierte kommen umsonst rein, Ehrenamtler dürfen auf Kosten der Stadt Getränke und einen Imbiss zu sich nehmen. Los geht’s um 14.30 Uhr - mit der bereits mehrfach angekündigten Performance "Heinz baut". Um etwa 19.15 Uhr gibt die lokale Kabarettikone Franz Kain Kostproben des neuen Solo-Programmes "Baby-Boom-Bu". Und dann spielt am Blauen Hut das Blue Sky Orchestra zum "Tanz am Turm".