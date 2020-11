Weinheim. (web) Das Pilgerhaus Weinheim hatte am späten Donnerstagnachmittag noch einen Fernsehtipp für den Abend parat: Wer in diesen tristen Zeiten Aufmunterung brauche, solle sich den Sängerwettstreit "The Voice of Germany" (20.15 Uhr, ProSieben) ansehen. Denn auf der Berliner Bühne ist Targol Dalirazar aufgetreten. Laut Mitteilung arbeitet die junge Frau als Musiktherapeutin in der evangelischen Einrichtung für Jugend- und Behindertenhilfe. Sie stammt aus Heidelberg.

Bei "The Voice of Germany" ist es für sie zunächst zu den "Blind Auditions" gegangen. Für Fernseh-Unkundige: "Blind Auditions" bedeutet, dass eine Frau oder ein Mann einen zumeist bekannten Song anstimmt. Dabei singen die Interessenten beinahe mannshoche Stuhllehnen an, hinter denen sich bundesdeutsche Musikprominenz verbirgt. Der Clou: Der Bewerber oder die Bewerberin aus der "normalen" Bevölkerung muss mindestens einen der etablierten Stars von seinen gesanglichen Qualitäten überzeugen. Wenn dies gelingt, wird sie oder er in ein Team aufgenommen, das der jeweilige Interpret schult – für den weiteren Verlauf des Wettstreits.

Das erzeugt ein gewisses Maß an Dramatik. Während die Kandidaten am Mikrofon alles geben, grübeln die Promis und tauschen zum Teil vielsagende Blicke aus. Hat sich eine(r) von ihnen für einen Bewerber entschieden, drückt er oder sie einen Knopf: und der Stuhl dreht sich herum. Ach, was heißt drücken! Oft wird effektvoll draufgehauen auf den Drehknopf, schließlich sitzen hier "Rockstars".

Für die Amateur-Sänger beutet das: Fährt keine Stuhllehne herum, können sie gleich wieder abreisen. Zeigen mehrere Stars Interesse, dürfen sie sich freuen, müssen aber auch Farbe bekennen – denn sie können sich nur einem ihrer Idole anschließen.

Die Kurpfälzerin Dalirazar wollte laut Pilgerhaus-Mitteilung folgende Interpreten von sich überzeugen: Nico Santos, Samu Haber und Rea Garvey (die Sendung erlaubt auch Stargespanne im Doppelsitzer), Yvonne Catterfeld und Stefanie Kloß oder Mark Forster.

Der Rap-Interpret Sido blieb ihr erspart. Der Erfolgs-Hip-Hopper hatte auch schon mitgewirkt. Und einige der Kandidaten in Grund und Boden kritisiert. Aber wer weiß: Vielleicht reüssiert die Heidelberger Sängerin ja. Das Ergebnis war bei Redaktionsschluss noch nicht bekannt – aber die RNZ drückte Dalirazar die Daumen.