Mit einer CO2-Ampel lässt sich der CO2-Wert beispielsweise in Schulräumen ermitteln. Auch in Hirschberg werden diese nun angeschafft. Foto: Kneffel

Hirschberg. (ans) Viele Eltern sind verunsichert, wie es nach den Sommerferien für ihre Sprösslinge an den Schulen weitergeht. Vor allem Luftfiltergeräte sind angesichts wieder steigender Corona-Zahlen ein großes Thema. Die RNZ wollte von der Gemeinde wissen, was die Gespräche bezüglich einer solchen Anschaffung ergeben haben. "Bei der Abstimmung mit Elternbeirat und Schulleitung der beiden Hirschberger Grundschulen wurde von einem sehr heterogenen Meinungsbild und von Verunsicherung bei allen Beteiligten in Verbindung mit dem Einsatz von mobilen Luftfiltergeräten berichtet", heißt es in der Antwort aus dem Bürgermeisteramt.

Es sei vereinbart worden, dass alle Klassenzimmer der Hirschberger Grundschulen bis nach den Ferien mit CO2-Ampeln ausgestattet werden. Diese sollen dazu dienen, die Lüftungsintervalle in den Klassenräumen zu optimieren. Bislang erfolgt dies in fest definierten Zeitabständen, unabhängig von der CO2-Last. Einigkeit habe bei allen Beteiligten geherrscht, so Hauptamtsleiterin Anna Dorothea Richter, dass die mobilen Luftfiltergeräte kein Ersatz für das Lüften der Räume seien. Lüften werde immer erforderlich sein, unabhängig vom Einsatz der Geräte.

Darüber hinaus wurde vereinbart, dass jede Schule ein mobiles Luftfiltergerät nach den Ferien testet, um insbesondere die Handhabung und die von den Experten festgestellten negativen Effekte wie Lärm oder Schalldruck zu bewerten. Die Anschaffung der Geräte soll sich an den technischen Anforderungen des Bundes beziehungsweise Landes für die Nutzung in Klassenräumen orientieren. "Diese liegen im Moment noch nicht vor", so Richter.

Schon jetzt sei absehbar, dass die Gemeinde nicht von den Fördermöglichkeiten des Bundes und/oder des Landes profitieren wird. Denn: Alle Klassenzimmer der beiden Schulen sind gut zu lüften und gehören damit zur Kategorie 1, für die es – Stand heute – keine Förderung geben wird. "Schulräume, die schlecht zu belüften sind, wurden bereits vor einiger Zeit mit Luftfiltergeräten ausgestattet", teilt die Gemeinde mit.

Bürgermeister Ralf Gänshirt betont ausdrücklich, dass der finanzielle Aufwand für die Gemeinde als Schulträger bei dieser Diskussion eine untergeordnete Rolle spiele. "Die Geräte müssen für den Einsatz in unseren Klassenräumen sinnvoll und praktikabel sein." Momentan gebe es hierzu noch unterschiedlichen Experten-Meinungen und wenig Erfahrungswerte. "Die Gesundheit und der Schutz der am Schulalltag Beteiligten sowie die Vermeidung weiterer Schulschließungen stehen für alle an oberster Stelle", heißt es in der Antwort vom Bürgermeisteramt.

Die Verwaltung sei vom Gemeinderat legitimiert und somit in Abstimmung mit den Schulleitungen und Elternvertretungen schnell handlungsfähig.